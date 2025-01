Sintomas do bloqueio do fornecimento de sangue para a medula espinhal

Os primeiros sintomas de uma obstrução da artéria da medula espinhal são geralmente

Dor nas costas súbita que se irradia do centro das costas ao redor da caixa torácica e tórax

A fraqueza muscular segue a dor e as pessoas não conseguem sentir calor, frio ou dor nas áreas controladas pela parte da medula espinhal abaixo do nível de obstrução. As pessoas notam os sintomas imediatamente, que podem diminuir um pouco com o tempo.

Se o fornecimento de sangue à parte posterior da medula espinhal for muito reduzido, as pernas ficam dormentes e paralisadas. Mas as sensações transmitidas pela parte posterior da medula – incluindo tato, capacidade de sentir vibração e de sentir onde estão os membros sem olhar para eles (senso de posicionamento) - continuam intactas, pois a parte posterior da medula recebe sangue de outras fontes. Os problemas podem, em parte, se resolver após os primeiros dias.

A fraqueza e a paralisia podem dar origem ao aparecimento de úlceras de decúbito e dificuldade respiratória. As funções intestinal e vesical podem ficar afetadas, assim como a função sexual.