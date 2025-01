Visão geral do sono

Quase metade de todas as pessoas nos Estados Unidos relata problemas de sono (consulte também Problemas do sono em crianças.)

Os distúrbios do sono são perturbações que afetam a capacidade para adormecer, dormir de forma contínua ou permanecer acordado ou são comportamentos anômalos durante o sono, como o sonambulismo. O sono pode ser perturbado por muitos fatores, incluindo horários de dormir irregulares, atividades antes de dormir, o estresse, a dieta, as doenças e os medicamentos.

Os sintomas mais comuns dos distúrbios do sono são

A insônia pode ser um distúrbio ou um sintoma de outro distúrbio. A sonolência excessiva durante o dia não é um distúrbio, mas um sintoma de diversos distúrbios relacionados ao sono.

As pessoas com insônia têm dificuldade em adormecer e permanecer dormindo e geralmente acordam sentindo-se cansadas. Podem acordar cedo. A falta de sono deixa as pessoas sonolentas, cansadas e irritadas durante o dia.

As pessoas com sonolência excessiva durante o dia tendem a cair no sono durante as horas normais de estar acordado. Alguns distúrbios do sono tornam as pessoas incapazes de resistir a adormecer durante o dia.

Alguns distúrbios do sono envolvem movimentos involuntários dos membros ou outros comportamentos incomuns (como pesadelos, terrores noturnos ou sonambulismo) durante o sono. Movimentos e comportamentos incomuns durante o sono são chamados parassonias.

Outros sintomas podem incluir problemas com a memória, coordenação e emoções. As pessoas podem ter um rendimento reduzido na escola ou em seus trabalhos. É aumentado o risco de ocorrer um acidente de automóvel ou o desenvolvimento de uma doença cardíaca.

Uma descrição detalhada do problema, por vezes, com a informação de um registro de sono, geralmente indica o diagnóstico, mas, algumas vezes, é necessário o teste num laboratório do sono. Este teste inclui a polissonografia.