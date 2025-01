Distúrbios do sono ligados ao ritmo circadiano

Se os sintomas persistirem, os soníferos com efeitos que duram apenas um curto período de tempo (medicamentos de curta ação) podem ajudar as pessoas com insônia a dormirem melhor, e os medicamentos que estimulam o cérebro (como a modafinila) podem ajudar as pessoas a se sentirem mais alertas durante o dia ou, para doença do trabalho por turno, durante seu tempo acordado. No entanto, esses medicamentos não ajustam os ritmos do corpo mais rapidamente.

A melatonina pode ajudar a minimizar os efeitos do fuso horário e os problemas relacionados com os turnos de trabalho.

O tasimelteon age como a melatonina. Pode ajudar as pessoas que estão totalmente cegas e apresentam a síndrome de sono-vigília diferente em 24 horas, aumentando o tempo de sono noturno e diminuindo o tempo de sono durante o dia. Este medicamento é tomado por via oral antes da hora de dormir no mesmo horário todas as noites. Os efeitos colaterais mais comuns são dores de cabeça e sonhos e pesadelos anormais.