Indivíduos com disartria são capazes de pronunciar sons, semelhantes às palavras que querem dizer e na ordem correta. No entanto, a fala pode ser espasmódica, com a respiração interrompida, irregular, imprecisa ou monótona, dependendo do local da lesão.

Uma vez que a capacidade para compreender e para utilizar a linguagem não foi afetada, a maior parte das pessoas com disartria lê e escreve normalmente.

O problema que provoca disartria também pode causar dificuldade na mastigação e deglutição.