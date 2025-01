Histórico clínico em distúrbios neurológicos

University of Ottawa

Antes de fazer um exame físico, os médicos entrevistam a pessoa para obter informações sobre sua saúde atual e passada (histórico médico). O histórico é a parte mais importante da avaliação neurológica.

Os médicos pedem à pessoa que descreva todos os sintomas atuais, mas que foquem naqueles relacionados ao sistema nervoso (sintomas neurológicos):

Como os sintomas são precisamente parecidos

Onde e com que frequência ocorrem

Qual a gravidade

Quanto tempo eles duram

O que piora os sintomas

O que alivia os sintomas

Se as atividades diárias ainda podem ser feitas

O médico também pode pedir ao indivíduo que descreva a ordem em que os sintomas ocorrem. Essas informações também podem ajudar o médico a identificar a causa. Manter um registro diário de quando os sintomas ocorrem pode ajudar o indivíduo a lembrar e relatar com mais precisão.

A pessoa também é questionada sobre doenças passadas ou atuais e sobre cirurgias passadas, doenças sérias em parentes próximos, alergias e medicamentos atualmente em uso. Perguntas sobre o trabalho, contatos sociais e viagens podem ser feitas para avaliar se o indivíduo foi exposto a infecções ou toxinas não usuais.

Além disso, o médico pode perguntar se a pessoa presencia ou passa por situações problemáticas em casa ou no trabalho, bem como se perdeu algum ente querido, ou outras questões que possam afetar sua saúde e sua capacidade de enfrentar uma doença.

Outras perguntas são feitas para identificar quaisquer sintomas que o indivíduo possa ter negligenciado ou considerado sem importância ao descrever o problema central. Se os médicos suspeitarem de um distúrbio do sistema nervoso autônomo, eles perguntam à pessoa sobre sintomas como redução ou ausência de sudorese, rubor, visão embaçada e problemas com o controle do intestino e da bexiga.