Ainda não foi determinado o que causa o aumento da pressão dentro do crânio. No entanto, certas pessoas são mais suscetíveis à hipertensão intracraniana idiopática por causa das veias grandes (seios venosos), que ajudam a drenar sangue de seus cérebros, serem menores do que na maioria das pessoas. Nessas pessoas, o sangue é drenado do cérebro mais lentamente, causando uma reserva de sangue que aumenta a pressão no cérebro e/ou dentro do crânio.

Não se sabe exatamente como o sobrepeso contribui para o aumento da pressão dentro do crânio. Mas o excesso de gordura no abdômen pode aumentar a pressão no tórax, e o sangue pode não fluir da cabeça para o tórax como faz normalmente. Portanto, a pressão no crânio pode aumentar.

Na hipertensão intracraniana idiopática, o aumento da pressão não resulta de outras doenças identificáveis, como tumores, infecções, coágulos sanguíneos ou bloqueios que impedem que o líquido que circunda o cérebro (líquido cefalorraquidiano) seja drenado, como ocorre normalmente.

Para a maioria das pessoas, o desenvolvimento de hipertensão intracraniana idiopática não pode ser rastreado para qualquer evento em particular. Em crianças, esse distúrbio surge às vezes depois que se interrompe o uso corticosteroides ou depois que são utilizados hormônios de crescimento. Às vezes o distúrbio surge depois que as pessoas tomam antibióticos à base de tetraciclina ou grandes quantidades de vitamina A.