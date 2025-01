Enxaquecas ocorrem em pessoas cujo sistema nervoso é mais sensível do que os de outras pessoas. Para essas pessoas, as células nervosas no cérebro são facilmente estimuladas, produzindo atividade elétrica. Conforme a atividade elétrica se espalha pelo cérebro, várias funções, como visão, sensação, equilíbrio, coordenação muscular e fala, são temporariamente perturbadas. Esses distúrbios causam os sintomas que ocorrem antes da cefaleia (chamados de aura). A cefaleia ocorre quando o 5º nervo craniano (trigêmeo) é estimulado. Este nervo envia impulsos (incluindo impulsos de dor) dos olhos, couro cabeludo, testa, pálpebras superiores, boca e mandíbula para o cérebro. Quando estimulados, os nervos podem liberar substâncias que causam inflamação dolorosa dos vasos sanguíneos do cérebro (os vasos sanguíneos cerebrais) e as camadas de tecidos que cobrem o cérebro (meninges). A inflamação provoca cefaleia latejante, náuseas, vômitos e sensibilidade à luz e ao som.

Acredita-se que os estrógenos, os principais hormônios femininos, desencadeiam a enxaqueca, o que explicaria o fato dela ser mais frequente nas mulheres. Enxaquecas podem provavelmente ser desencadeadas quando os níveis de estrogênio aumentam ou flutuam. Durante a puberdade (quando os níveis de estrogênio aumentam), a enxaqueca é muito mais frequente entre as jovens mulheres do que entre os rapazes da mesma idade. Algumas mulheres têm enxaquecas antes, durante ou imediatamente após a menstruação. Enxaquecas ocorrem com menos frequência e tornam-se menos graves no último trimestre da gravidez quando os níveis de estrogênio estão relativamente estáveis, e se agravam após o parto quando os níveis de estrogênio diminuem rapidamente. Com a aproximação da menopausa (quando os valores de estrogênio ficam instáveis), a enxaqueca é particularmente difícil de controlar.

Contraceptivos orais (que contêm estrogênio) e terapia de estrogênio podem piorar enxaquecas e podem aumentar o risco de acidente vascular cerebral em mulheres que têm enxaquecas com aura.

Outros acionadores são os seguintes:

Falta de sono, incluindo insônia

Mudanças no clima, em particular a pressão barométrica

Vinho tinto

Certos alimentos

Fome (como quando as refeições não são feitas)

Estimulação excessiva dos sentidos (por exemplo, por luzes intermitentes ou odores fortes)

Estresse

Diversos alimentos foram associados a enxaquecas, mas não está claro se eles são os desencadeantes das enxaquecas. Esses alimentos incluem

Alimentos que contêm tiramina, como queijos maturados, derivados de soja, favas, embutidos, peixe defumado ou desidratado e alguns tipos de frutas secas.

Alimentos contendo nitratos, como frios e cachorros-quentes

Alimentos contendo GMS (glutamato monossódico), um realçador de sabor encontrado em alimentos “fast food”, caldos, temperos e especiarias

Cafeína (inclusive a que está contida em chocolates)

Os tipos de alimentos que desencadeiam enxaquecas variam de pessoa para pessoa.

Traumatismo craniano, dor no pescoço ou um problema com a articulação da mandíbula (disfunção da articulação temporomandibular) podem desencadear ou agravar enxaquecas.

A enxaqueca hemiplégica familiar, um subtipo raro de enxaqueca, causa fraqueza em um lado do corpo. Ela está associada a defeitos genéticos do cromossomo 1, 2 ou 19. O papel dos genes nas formas mais comuns da enxaqueca está em estudo.

Em algumas famílias, os membros da família manifestam diferentes sintomas de enxaqueca. Alguns têm principalmente cefaleia. Alguns têm principalmente vertigem (um tipo de tontura) ou fraqueza em um lado do corpo. Alguns têm apenas uma aura de enxaqueca sem nenhuma cefaleia. Esses achados sugerem que a enxaqueca pode ser mais do que apenas um distúrbio de cefaleia.

Enxaqueca com aura do tronco cerebral é outro subtipo raro de enxaqueca. Pode causar vertigem, dificuldade para controlar e coordenar os movimentos do corpo (ataxia), alterações na visão, acufeno, fala arrastada e flutuações no nível de alerta.