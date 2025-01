Considerações gerais sobre a cefaleia

A maioria das pessoas não precisa de exames. No entanto, se os médicos suspeitarem de uma doença grave, são feitos exames. Para algumas doenças suspeitas, os exames são feitos com a maior brevidade possível. Em outros casos, os exames podem ser feitos dentro de um ou mais dias.

Ressonância magnética (RM) e/ou angiografia por ressonância magnética (que fornece imagens detalhadas dos vasos sanguíneos) ou, se a RM não estiver disponível ou for contraindicada, uma tomografia computadorizada (TC) é realizada assim que possível se a pessoa tiver

Uma cefaleia em trovoada

Alterações nos níveis de consciência, como sonolência ou confusão

Uma febre e rigidez no pescoço faz com que baixar o queixo ao tórax seja doloroso e por vezes impossível

Inchaço do nervo óptico (papiledema), detectado pelo exame ocular com um oftalmoscópio

Sintomas que sugerem uma resposta séria generalizada do corpo a uma infecção (sepse), por exemplo, certo tipo de erupção cutânea ou choque

Sintomas que sugerem um problema cerebral, como alterações na sensação ou visão (incluindo visão dupla), fraqueza súbita, perda de coordenação, convulsões, dificuldades da fala ou de compreensão da fala

Uma lesão na cabeça que cause cefaleia e perda de consciência

Se a pessoa tiver uma cefaleia em trovoada, a angiografia por ressonância magnética (ou TC) é feita imediatamente.

É feita uma RM em aproximadamente um dia se a pessoa tiver doenças como:

Câncer

Sistema imunológico debilitado (devido a um distúrbio como AIDS ou a um medicamento)

A RM ou TC (se a RM não estiver disponível ou for contraindicada) é feita dentro de alguns dias se as pessoas tiverem outras características como as seguintes:

Cefaleias que começam após os 50 anos

Visão dupla

Uma nova cefaleia que é pior quando a pessoa acorda pela manhã ou que a desperta durante o sono

Aumento na frequência, duração ou intensidade das cefaleias crônicas

Geralmente se faz uma punção lombar (punção na coluna vertebral) se

Houver suspeita de meningite ou encefalite (uma infecção no cérebro) aguda.

As pessoas tiverem uma cefaleia em trovoada (sugerindo hemorragia subaracnóidea) mesmo se os resultados da TC ou da RM forem normais.

As pessoas tiverem um sistema imunológico debilitado.

A cefaleia estiver piorando e/ou os médicos suspeitarem de hipertensão intracraniana idiopática ou meningite crônica.

Geralmente, os médicos pedem uma TC ou RM antes da punção lombar se acharem que a pressão dentro do crânio pode estar aumentada, por exemplo, por uma massa (como um tumor, abscesso ou hematoma). Uma punção lombar pode ser perigosa quando a pressão no crânio aumenta. Quando o líquido cefalorraquidiano é retirado e a pressão dentro do crânio estiver aumentada, partes do cérebro podem se deslocar para baixo repentinamente. Se essas partes forem pressionadas pelas pequenas aberturas nos tecidos que separam o cérebro em compartimentos, isso resulta em um distúrbio com risco de morte chamado herniação do cérebro.

Outros exames são feitos dentro de algumas horas ou dias, dependendo dos resultados do exame e das causas que são suspeitas.