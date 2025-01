A causa das cefaleias tensionais não é bem compreendida, mas pode estar relacionada com um limiar de dor mais baixo do que o normal. O estresse pode estar envolvido. Entretanto, o papel do estresse ainda não foi compreendido com clareza e não é a única explicação para os sintomas.

Outros problemas podem contribuir para ou provocar cefaleias. Os desencadeadores incluem