Cefaleias de baixa pressão resultam quando o líquido cefalorraquidiano é retirado durante uma punção lombar ou se ele vaza por causa de um cisto ou rasgamento de uma das camadas dos tecidos que cobrem as meninges. A perda desse líquido, que flui em torno e que serve como amortecedor do cérebro, reduz a pressão em torno do cérebro.

Mais comumente, cefaleias de baixa pressão ocorrem depois do seguinte:

Uma punção lombar (punção na coluna vertebral)

Uma cefaleia de baixa pressão ocorre em até um terço das pessoas que tiveram uma punção lombar, normalmente dentro de horas até um ou dois dias depois.

Em uma punção lombar, os médicos inserem uma agulha entre duas vértebras na coluna lombar, e retiram uma amostra do líquido cefalorraquidiano do canal espinhal. O líquido cefalorraquidiano, que flui através de um canal entre as camadas de tecidos (as meninges) que cobrem o cérebro e a medula espinhal, funcionam como amortecedores e apoio para o cérebro. Depois da punção lombar, o líquido cefalorraquidiano por vezes continua a vazar para fora do pequeno furo feito pela agulha. Se o líquido vazar para fora mais rápido do que o corpo possa repô-lo, a quantidade de líquido em torno do cérebro diminui, e o cérebro pode ceder, esticando os vasos sanguíneos e tecidos de sustentação circundantes. Este estiramento resulta em uma cefaleia.

Como a punção lombar é feita

As cefaleias de baixa pressão podem também ocorrer quando outros problemas fazem com que o líquido cefalorraquidiano vaze para fora:

Um cisto nas meninges, ou próximo a elas, no local em que um nervo sai da medula espinhal, se rompe. Às vezes, os cistos se rompem quando as pessoas tossem ou espirram, porque tosse e espirros causam o aumento súbito da pressão dentro do líquido cefalorraquidiano. Às vezes, o líquido cefalorraquidiano vaza espontaneamente, sem nenhuma razão aparente.

As meninges são rasgadas durante uma lesão, em especial quando a cabeça ou face é ferida.

As cefaleias de baixa pressão têm dores intensas. Elas ocorrem quando pessoas ficam sentadas ou em pé e podem ser aliviadas deitando as pessoas em uma superfície plana. Normalmente, as pessoas também apresentam pescoço rígido e dolorido, bem como náuseas, e podem vomitar.

Diagnóstico de cefaleia de baixa pressão Avaliação médica

Algumas vezes, exames de imagem Os médicos baseiam o diagnóstico de cefaleias de baixa pressão nos sintomas e na situação. Se as pessoas foram submetidas a uma punção lombar, o diagnóstico geralmente é evidente, e o exame raramente é necessário. Se a pessoa não foi submetida a uma punção lombar do cérebro, podem ser feitos testes de imagem, como uma ressonância magnética (RM). Antes do exame de imagem, um agente de contraste é injetado em uma veia, geralmente no braço ou na mão. O agente de contraste é usado para fornecer mais detalhes.