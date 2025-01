As funções do cérebro são tão admiráveis quanto misteriosas, dependendo de bilhões de células nervosas e da comunicação interna entre elas. É nele que pensamentos, crenças, recordações, comportamentos e humores se formam. Além de ser o local do raciocínio e da inteligência, o cérebro é o centro de controle de todo o corpo. O cérebro coordena as habilidades de mover-se, tocar, cheirar, provar, ouvir e ver. Ele permite formar a linguagem, a fala e a comunicação, compreender e fazer operações numéricas, compor e apreciar música, visualizar e entender formas geométricas, planejar e até mesmo imaginar e fantasiar.

O cérebro também analisa todos os estímulos, provenientes dos órgãos internos, da superfície corporal, dos olhos, ouvidos, nariz e da boca. Ele então reage a esses estímulos regulando o seguinte:

Posição do corpo

Movimento dos membros

Frequência na qual os órgãos internos funcionam

Humor

Consciência e estado de alerta

Visualização do cérebro

Nenhum computador se equipara à capacidade do cérebro humano, mas essa sofisticação tem um preço: o cérebro carece de nutrientes, de forma ininterrupta, e exige uma quantidade elevada de fluxo sanguíneo e oxigênio continuamente (cerca de 25% do sangue proveniente do coração). O consumo geral de energia cerebral não se altera muito com o passar do tempo, mas certas áreas do cérebro usam mais energia durante períodos de aumento da atividade (por exemplo, ao tentar aprender um novo idioma ou uma nova tarefa, como patinar no gelo). Um corte no fornecimento de sangue ao cérebro, durante mais de 10 segundos, implica uma perda de consciência.

A falta de oxigênio ou níveis de açúcar (glicose) anormalmente baixos no sangue podem resultar em menos energia para o cérebro, além de lesioná-lo gravemente em quatro minutos. Felizmente, o cérebro está protegido por vários mecanismos que são capazes de evitar tais problemas. Por exemplo, se a quantidade de sangue que chega ao cérebro diminuir, ele ordena ao coração de imediato que aumente a frequência e contratilidade para, assim, bombear mais sangue. Se a glicose diminuir demais, o cérebro sinaliza as glândulas suprarrenais para que liberem epinefrina (adrenalina), uma substância que estimula o fígado a liberar os açúcares armazenados.

Você sabia que...

A barreira hematoencefálica também protege o cérebro. Ela é composta de células que revestem os vasos sanguíneos do cérebro. Essas células permitem que algumas substâncias atinjam o cérebro e bloqueiem outras. A barreira hematoencefálica é necessária porque no cérebro, ao contrário de quase todo o corpo, as células que formam as paredes dos capilares estão firmemente unidas, por exemplo, para protegê-lo de lesões causadas por toxinas e infecções. (Capilares, os menores vasos sanguíneos do corpo, são os locais onde se efetua a troca de nutrientes e oxigênio entre o sangue e os tecidos.) Como a barreira hematoencefálica controla as substâncias que podem entrar no cérebro, a penicilina, diversos medicamentos quimioterápicos, algumas substâncias tóxicas e a maioria das proteínas não podem passar para o cérebro. Por outro lado, substâncias como o álcool, a cafeína e a nicotina podem passar para o cérebro. Alguns medicamentos, como antidepressivos, são criados para que possam ultrapassar a barreira. Algumas substâncias necessárias pelo cérebro, como açúcar e aminoácidos, não ultrapassam facilmente essa barreira. No entanto, os sistemas de transporte da barreira hematoencefálica permitem que as substâncias necessárias ao cérebro cheguem ao tecido cerebral. Quando o cérebro está inflamado, conforme pode ocorrer quando as pessoas apresentam certas infecções ou tumores, a barreira hematoencefálica passa a apresentar vazamentos (permeável). Quando a barreira hematoencefálica é permeável, algumas substâncias (como alguns antibióticos) que normalmente são incapazes de transpassar para o cérebro tornam-se capazes de fazê-lo.

A atividade do cérebro deve-se aos impulsos elétricos gerados pelos neurônios, que processam e armazenam a informação. Esses impulsos percorrem o cérebro através das fibras nervosas. A quantidade, o tipo e a origem da atividade dependem do nível de consciência da pessoa e da atividade específica que está sendo realizada.

O cérebro apresenta três partes principais:

Telencéfalo

Tronco cerebral

Cerebelo

Dentro do cérebro (meduloblastoma) Imagem

Cada parte (cérebro, tronco cerebral e cerebelo) tem várias áreas menores, cada uma com funções específicas.

Cérebro MODELO 3D

Telencéfalo O telencéfalo, a maior parte do cérebro, contém o seguinte: O córtex cerebral: essa camada circinal de tecido forma a superfície externa do telencéfalo. Consiste em uma camada fina de substância cinzenta de cerca de 2 a 4 milímetros de espessura. Nos adultos, o córtex cerebral contém a maior parte dos neurônios do sistema nervoso.

Substância branca: a substância branca consiste principalmente nas fibras nervosas (axônios) que conectam as células nervosas do córtex umas às outras, assim como a outras partes do cérebro e da medula espinhal. Ela também contém as células de apoio (oligodendrócitos) que produzem a mielina para as fibras das células nervosas (para acelerar a condução de impulsos pelas fibras nervosas). A substância branca está localizada sob o córtex.

Estruturas subcorticais: essas estruturas também estão localizadas sob o córtex – por isso, seu nome. Elas incluem os gânglios basais, o tálamo, o hipotálamo, o hipocampo e o sistema límbico, o qual inclui as amígdalas, as conexões olfativas (estruturas que auxiliam a transmitir os sinais de odor) e estruturas relacionadas. O telencéfalo divide-se em hemisférios cerebrais direito e esquerdo. Eles se ligam entre si por um conjunto de fibras nervosas que formam uma ponte de substância branca, conhecida como corpo caloso, até metade do cérebro. Cada hemisfério é, por sua vez, dividido em lobos: Lobo frontal

Lobo parietal

Lobo occipital

Lobo temporal Cada lobo tem funções específicas, mas, para a maioria das atividades, diversas áreas de diferentes lobos nos dois hemisférios trabalham em conjunto. Os lobos frontais têm as seguintes funções: iniciar diversas ações voluntárias, desde observar um objeto de interesse a atravessar uma rua ou relaxar a bexiga para urinar;

controlar as habilidades motoras adquiridas, como escrever, tocar instrumentos musicais e amarrar o cadarço dos sapatos;

controlar processos intelectuais complexos, como falar, pensar, concentrar-se, resolver problemas, julgar e planejar o futuro;

controlar expressões faciais e gestos manuais e dos braços;

coordenar expressões e gestos com o humor e os sentidos. Determinadas áreas dos lobos frontais controlam movimentos específicos, tipicamente da parte contralateral do corpo. Na maioria das pessoas, o lobo frontal esquerdo controla a maior parte das funções envolvidas no uso da linguagem. Os lobos parietais têm as seguintes funções: interpretar informações sensoriais advindas do corpo;

controlar a posição do corpo e membros;

combinar as impressões relativas à forma, textura e ao peso e convertê-las em percepções gerais;

influenciar as habilidades matemáticas e a compreensão da linguagem, assim como áreas adjacentes dos lobos temporais;

armazenar memórias espaciais, que permitem ao indivíduo orientar-se no espaço (saber onde está) e manter um sentido de orientação (saber para onde vai);

processar informações que ajudam o indivíduo a perceber a posição das várias partes do corpo. Os lobos occipitais têm as seguintes funções: processar e interpretar a visão e identificar as formas de objetos;

permitir ao indivíduo formar lembranças;

integrar as percepções visuais às informações espaciais fornecidas pelos lobos parietais adjacentes. Os lobos temporais têm as seguintes funções: gerar lembranças e emoções;

processar eventos imediatos em memória recente e de longo prazo;

armazenar e recuperar memórias de longo prazo;

compreender sons e imagens, permitindo com isso reconhecer outras pessoas e objetos, e integrar a audição e a fala. As estruturas subcorticais incluem grandes grupos de células nervosas: Os gânglios basais, que colaboram na coordenação e suavização dos movimentos.

O tálamo, que organiza as mensagens sensoriais de e para as camadas superiores do cérebro (córtex cerebral), proporcionando uma consciência de sensações como a dor, o tato e a temperatura.

O hipotálamo, que coordena algumas das atividades mais automáticas do organismo, como controle dos estados de sono e de vigília, regulação da temperatura corporal, regulação do apetite e da sede, e o controle da atividade hormonal da hipófise adjacente. O sistema límbico Imagem O sistema límbico, outra estrutura subcortical, consiste de estruturas e fibras nervosas localizadas profundamente dentro do telencéfalo. As partes do sistema límbico são o hipotálamo, a amígdala, o tálamo, os corpos mamilares e o hipocampo. Esse sistema liga o hipotálamo a outras zonas dos lobos frontais e temporais. O sistema límbico controla a experiência e a expressão das emoções, motivação, memória e aprendizado, bem como algumas funções automáticas do corpo. Ao produzir emoções (como medo, raiva, prazer e tristeza), o sistema límbico contribui para que o indivíduo se comporte de forma adequada para comunicar e resistir perante problemas físicos e psicológicos. O hipocampo também está envolvido na formação e recuperação de memórias, e suas conexões através do sistema límbico ajuda a conectar aquelas memórias às emoções experienciadas quando as memórias são formadas. Graças ao sistema límbico, as memórias com carga emocional são geralmente mais fáceis de recordar do que as outras. O sistema límbico também influencia outras áreas do cérebro, como os gânglios basais, que controlam os movimentos intencionais dos membros.

Tronco cerebral O tronco cerebral liga o telencéfalo à medula espinhal. Ele contém um sistema de neurônios e fibras (denominado sistema reticular ativador), localizado nas zonas profundas da parte superior do tronco cerebral. O sistema reticular controla os níveis de consciência e alerta. Além disso, o tronco cerebral contém muitos dos grupos de centros nervosos que controlam os movimentos dos olhos, da face, da mandíbula e da língua, incluindo mastigação e deglutição. O tronco cerebral também regula automaticamente algumas funções do organismo, como a respiração, o controle da pressão arterial e frequência cardíaca, e ajuda a ajustar a postura e o equilíbrio. Se ocorrer uma lesão grave no tronco cerebral, perde-se a consciência e todas essas atividades automáticas deixam de funcionar. Ou seja, toda a atividade cerebral é perdida. Essa perda é considerada morte cerebral. o que rapidamente provoca a morte. Contudo, se o tronco cerebral permanecer intacto, o corpo pode permanecer vivo, mesmo quando uma lesão grave ao telencéfalo torna impossível a consciência, o pensamento e o movimento.

Cerebelo O cerebelo, localizado logo abaixo do telencéfalo e um pouco acima do tronco cerebral, coordena os movimentos do corpo. Com a informação que recebe sobre a posição dos membros, enviada pelo córtex cerebral e pelos gânglios basais, o cerebelo ajuda os membros a se moverem com maior suavidade e precisão. Isto é feito ajustando-se de forma constante o tônus muscular e a postura. O cerebelo interage com zonas do tronco cerebral denominadas núcleos vestibulares, que estão ligadas aos órgãos de equilíbrio (canais semicirculares) do ouvido interno. Juntas, essas estruturas fornecem um senso de equilíbrio, tornando possível caminhar de pé. O cerebelo também armazena recordações de movimentos já realizados, permitindo executar movimentos coordenados, como a pirueta no balé, com rapidez e equilíbrio. O cerebelo contribui para as funções do pensamento, como atenção, linguagem e emoção.