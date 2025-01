Hemorragia subaracnóidea (HSA)

Nas pessoas com um aneurisma, um procedimento cirúrgico é realizado para isolar, obstruir ou reforçar as paredes da artéria enfraquecida, reduzindo assim o risco de vir a ocorrer uma hemorragia fatal. Esses procedimentos são difíceis e, independentemente do procedimento utilizado, o risco de morte é elevado, sobretudo no caso das pessoas que se encontram em estado de estupor ou de coma.

O melhor momento para realizar a cirurgia é, de certo modo, discutível e deve ser estabelecido em função do estado do paciente. Se a pessoa puder ser despertada, a maioria dos neurocirurgiões recomenda operar dentro de 24 horas após o início dos sintomas, antes do desenvolvimento de hidrocefalia e vasoespasmo. Se a cirurgia não pode ser feita tão rapidamente, o processo pode ter um atraso de 10 dias, para reduzir os riscos da cirurgia, mas, em seguida, é provável que o sangramento se repita porque o tempo de espera é mais longo.

Para reparar um aneurisma, utiliza-se um dos procedimentos cirúrgicos a seguir (denominado cirurgia endovascular):

Implantação de espirais endovasculares

Implantação de stent endovascular

A implantação de espirais endovasculares é comumente usada. Ela envolve a inserção de espirais no aneurisma. Para esse procedimento, um cateter é inserido em uma artéria, geralmente na virilha, e deslizado até a artéria afetada no cérebro. Um agente de contraste é injetado para permitir ao médico tornar o aneurisma visível em uma radiografia. Em seguida, utiliza-se o cateter para colocar as espirais no aneurisma. Desse modo, o procedimento não implica a perfuração do crânio. Ao retardar o fluxo de sangue através do aneurisma, a mola facilita a formação de coágulos de sangue que selam o aneurisma e previnem sua ruptura. As espirais endovasculares podem ser inseridas no mesmo momento indicado para angiografia cerebral, quando o aneurisma é diagnosticado. As espirais são mantidas no lugar permanentemente.

Na implantação de stent endovascular, utiliza-se um cateter para colocar um tubo fabricado em arame (stent) na abertura do aneurisma. O stent redireciona o fluxo sanguíneo anormal ao redor do aneurisma, prevenindo a entrada de sangue no aneurisma, eliminando, assim, o risco de ruptura. O stent é mantido no lugar permanentemente.

Menos comumente, um clipe de metal é colocado através do aneurisma. Para esse procedimento, os cirurgiões fazem uma incisão na pele da cabeça e retiram um pedaço do crânio para que possam ver o aneurisma. O clipe é então posicionado na abertura do aneurisma. Este processo impede que o sangue entre no aneurisma e elimina o risco de ruptura. O clipe é mantido no lugar permanentemente. A colocação cirúrgica de um clipe requer muitos pernoites no hospital.

A maioria dos clipes que foram colocados há 15 a 20 anos são afetados pelas forças magnéticas e podem ser deslocados durante exame de ressonância magnética (RM). As pessoas que têm esses clipes devem informar o seu médico caso seja considerada a realização de RM. Clipes mais recentes não são afetados por forças magnéticas.