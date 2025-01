Monitoramento e medidas de apoio, conforme necessário.

Controle dos fatores de risco

Às vezes, tratamentos para ajudar o sangue a coagular

Às vezes, cirurgia para retirar o sangue acumulado

Pessoas com hemorragia intracerebral são geralmente internadas na unidade de terapia intensiva (UTI). Ali podem ser monitoradas, receber assistência para funções vitais (como respiração), conforme necessário, e ser tratadas para quaisquer problemas que surgirem.

O tratamento de um acidente vascular cerebral hemorrágico difere do de um acidente vascular cerebral isquêmico. Anticoagulantes (como a heparina e varfarina), trombolíticos e antiplaquetários (como aspirina) não são indicados, porque eles pioram o sangramento.

Se as pessoas que estão tomando um anticoagulante sofrem um acidente vascular cerebral hemorrágico, elas podem precisar de um tratamento que ajude a coagular o sangue, como:

Vitamina K, geralmente administrada por via intravenosa

Transfusões de plaquetas

Transfusões de sangue que não contenha glóbulos nem plaquetas (plasma fresco congelado)

Uma solução que contém fatores de coagulação e outras proteínas que ajudam o sangue a coagular (complexo de protrombina concentrado)

A hipertensão arterial é tratada somente se estiver muito alta. Diminuir a pressão arterial muito rapidamente ou em excesso reduz o provimento de sangue para partes do cérebro que já foram privadas de sangue por causa da hemorragia. Então, a falta de sangue pode resultar em um acidente vascular cerebral (um acidente vascular cerebral isquêmico) naquelas partes do cérebro.

Raramente se recorre à cirurgia para retirar o sangue acumulado e aliviar a pressão dentro do crânio, pois a própria cirurgia pode danificar o cérebro. Além disso, a remoção do sangue acumulado pode provocar mais sangramento, prejudicando ainda mais o cérebro e levando à incapacidade grave. No entanto, essa cirurgia pode salvar a vida de pessoas com uma hemorragia grande no cerebelo (a parte do cérebro que ajuda a coordenar os movimentos do corpo).

Se houver hidrocefalia, o cirurgião pode colocar um dreno (chamado dreno ventricular externo) no cérebro para diminuir rapidamente a pressão dentro do crânio. Esse procedimento pode salvar vidas. Um tubo fino é colocado no cérebro, e o líquido é drenado para dentro de uma bolsa de coleta fora do corpo.

Se as pessoas tiverem tido convulsões, elas recebem medicamentos anticonvulsivantes.