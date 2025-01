Tumores ósseos cancerosos primários

O mieloma múltiplo (consulte também Distúrbios dos plasmócitos: mieloma múltiplo) é, por vezes, considerado um câncer do sistema hematológico (sangue) e, outras vezes, um tumor ósseo. Como um tumor ósseo, é o tumor ósseo canceroso (maligno) primário mais comum e ocorre principalmente em idosos. No entanto, trata-se de um câncer que envolve a medula óssea (o tecido responsável pela formação do sangue no interior da cavidade óssea) em vez do tecido duro que forma o osso. Portanto, ele é geralmente considerado um câncer da medula óssea do que do próprio osso. Ele é mais comum do que cânceres do tecido duro que compõe o osso.

As células cancerosas da medula secretam substâncias que causam perda óssea. A perda óssea pode ser disseminada ou, mais frequentemente, aparece como lesões líticas nos ossos.

O mieloma múltiplo pode afetar um ou mais ossos, por isso, pode ocorrer dor em um único local ou em vários. Se apenas um osso estiver afetado por um tumor único, o quadro clínico é chamado plasmocitoma. Se houver mais do que um tumor ou se a medula óssea estiver muito afetada, o quadro clínico é chamado mieloma múltiplo.

Às vezes, a biópsia óssea é feita para o diagnóstico em áreas onde o osso foi destruído. Se mieloma múltiplo for sugerido pelos resultados da biópsia óssea ou se houver suspeita de mieloma múltiplo por outras razões, o diagnóstico é confirmado pela coleta e exame das células da medula óssea. Exames de sangue também são feitos. Além disso, os médicos solicitam radiografias de todo o corpo (análise do esqueleto). Ressonância magnética (RM) ou tomografia por emissão de pósitrons (PET) combinada à tomografia computadorizada (PET-TC) também podem ser realizadas para examinar locais específicos de dor óssea.

Mieloma múltiplo Imagem Imagem por cortesia do Dr. Michael J. Joyce e do Dr. Hakan Ilaslan.

O tratamento do mieloma múltiplo é complexo e pode incluir quimioterapia, radioterapia e, às vezes, cirurgia.