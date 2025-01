A rigidez articular é a sensação de que o movimento da articulação está limitado ou difícil.

A sensação de rigidez articular não é causada por fraqueza ou relutância em movimentar articulação por causa de dores.

Algumas pessoas com rigidez conseguem movimentar a articulação em sua total amplitude de movimento, mas esse movimento pode exigir força extra.

A rigidez articular causada por inflamação geralmente ocorre ou é pior imediatamente após acordar ou após repouso ou imobilidade prolongados. A rigidez é comum com artrite. A rigidez matinal ocorre normalmente com a artrite reumatoide e outros tipos de artrites inflamatórias e diminui gradativamente com atividade após uma hora ou mais. Geralmente, a rigidez que piora com o passar do dia não é causada por inflamação.

Em alguns casos, os médicos podem diagnosticar a causa da rigidez com base em outros sintomas da pessoa e nos resultados de um exame físico. Por exemplo, tipos diferentes de artrite podem afetar articulações diferentes. O tempo que a rigidez dura também pode ser outro indício utilizado. Por exemplo, se a rigidez durar menos de 15 minutos, a articulação provavelmente não está inflamada. A pessoa é examinada para garantir que o problema não está relacionado com dor durante a movimentação ou fraqueza. Os médicos examinam os músculos e articulações para se assegurarem de que o problema não é rigidez muscular, como ocorre na doença de Parkinson, ou espasticidade muscular, que ocorre em acidentes vasculares cerebrais e em doenças da medula espinhal. Como a artrite inflamatória é geralmente a causa da rigidez articular, podem ser feitos exames de sangue (por exemplo, para ver os níveis do fator reumatoide), além de radiografia ou ultrassonografia.

A rigidez é aliviada tratando-se o distúrbio causador. Alongamento, fisioterapia e banhos quentes após acordar podem aliviar a rigidez e melhorar a capacidade de realizar atividades.