Síndrome do túnel do tarso

A síndrome do túnel do tarso é a dor nos tornozelos, pés e, algumas vezes, dedos, causada pela compressão ou lesão do nervo que liga o calcanhar e a sola (nervo tibial posterior).

Os sintomas incluem queimação ou dor com formigamento que ocorre quando as pessoas caminham ou utilizam determinados calçados.

O diagnóstico se baseia em um exame dos pés e estudos de condução nervosa.

Injeções de corticosteroides, órteses e, algumas vezes, cirurgia são necessárias para aliviar a dor.

(Consulte também Considerações gerais sobre problemas nos pés.)

O nervo tibial posterior percorre a parte anterior da panturrilha pelo canal fibroso (túnel do tarso) próximo ao calcanhar e até a sola dos pés. Quando os tecidos ao redor do túnel do tarso ficam inflamados, eles podem inchar e pressionar o nervo (compressão de nervo), causando a dor.

Os distúrbios que podem causar ou contribuir para o surgimento da síndrome do túnel do tarso incluem fratura, inchaço do tornozelo causado por insuficiência cardíaca ou insuficiência renal e glândula tireoide hipoativa (hipotireoidismo). Além disso, doenças como gota ou artrite reumatoide causam inflamação das articulações. Má postura dos pés também pode contribuir se o tornozelo for flexionado para dentro excessivamente e tensionar o nervo dentro do túnel do tarso.

Sintomas da síndrome do túnel do tarso O sintoma mais comum da síndrome do túnel do tarso é dor, geralmente caracterizada como queimação ou formigamento, que pode ocorrer quando a pessoa fica em pé, anda ou utiliza um tipo específico de calçados. A dor localizada ao redor do tornozelo (geralmente no lado interno) e que se estende para os dedos geralmente piora ao andar e melhora com repouso. Conforme a doença progride, a dor também pode ocorrer durante o repouso.

Diagnóstico da síndrome do túnel do tarso Um exame médico do pé

Algumas vezes estudos de condução nervosa

Às vezes, RM (ressonância magnética) Para diagnosticar a síndrome do túnel do tarso, o médico manipula o pé afetado durante um exame físico. Por exemplo, golpear a área lesionada ou comprimida logo abaixo do osso do tornozelo muitas vezes causa formigamento (fenômeno chamado sinal de Tinel), que pode se estender até o calcanhar, arco ou dedos dos pés. Estudos de condução nervosa podem ser úteis para determinar a causa ou extensão da lesão, especialmente se uma cirurgia nos pés estiver sendo considerada. Às vezes, uma RM é útil para avaliar as estruturas circundantes que podem estar contribuindo para a compressão nervosa.