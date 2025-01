A fascite plantar é a dor que se origina na faixa densa de tecido chamada fáscia plantar, que se estende da parte anterior do calcanhar até a base dos dedos (base dos metatarsos).

O tecido conjuntivo entre o calcanhar e a base dos metatarsos pode ficar lesionada e dolorida.

A dor, que geralmente é pior ao suportar peso pela primeira vez durante a manhã e após períodos de repouso, é sentida na parte anterior do calcanhar.

O diagnóstico é baseado em exames do pé e exames de imagens.

Alongamentos, aplicação de gelo, troca de calçados, uso de dispositivos dentro dos sapatos que amortecem, apoiam e elevam o calcanhar e, em alguns casos, injeções de corticosteroide podem ajudar.

(Consulte também Considerações gerais sobre problemas nos pés.)

A fáscia plantar conecta a parte anterior do osso do calcanhar à base dos metatarsos e é essencial para andar, correr e impulsionar o passo.

Outros termos utilizados para descrever a fascite plantar incluem fasciose plantar, entesopatia do calcâneo e síndrome do esporão do calcâneo (esporão do calcâneo). Um esporão do calcâneo é um crescimento adicional pontiagudo do osso do calcanhar. É causado ao longo do tempo por uma combinação de uma maior pressão sobre a fáscia e de uma disfunção do pé. Porém, um esporão do calcâneo pode ou não estar presente. Frequentemente, um pequeno rompimento resulta de tensão contínua aplicada sobre a fáscia plantar. A fascite plantar é uma das causas mais comuns de dor no calcanhar.

A fascite plantar pode se desenvolver em pessoas que levam uma vida sedentária, utilizam calçados de salto alto, possuem arcos dos pés anormalmente altos ou baixos, ou que possuem músculos da panturrilha ou um tendão de Aquiles (o tendão que liga os músculos da panturrilha ao osso do calcanhar) rígidos. Pessoas sedentárias geralmente são afetadas quando aumentam seus níveis de atividade subitamente ou utilizam calçados com menos suporte, como sandálias ou chinelos. A fascite plantar também é comum entre corredores e dançarinos, devido à maior tensão sobre a fáscia, especialmente se a pessoa tem postura inadequada dos pés. O desenvolvimento dessa doença dolorosa ocorre com maior frequência em pessoas cujas atividades profissionais envolvam ficar em pé ou andar em superfícies duras por períodos prolongados.

As doenças que podem causar ou agravar a fascite plantar são obesidade, artrite reumatoide e outros tipos de artrite. Demasiadas injeções de corticosteroides podem contribuir para o desenvolvimento da fascite plantar lesionando a fáscia ou a parte adiposa sob o calcanhar.

Sintomas de fascite plantar Uma pessoa com fascite plantar pode sentir dor em qualquer região ao longo da fáscia plantar, mas é mais comum onde a fáscia se une à parte anterior do osso do calcanhar. Geralmente, a pessoa sente uma dor imensa ao suportar o peso, especialmente ao aplicar peso sobre os pés ao levantar pela manhã. A dor temporariamente diminui em 5 a 10 minutos, mas pode retornar mais tarde no dia. É muitas vezes pior ao pressionar-se o calcanhar (como ao andar ou correr) e depois de períodos de repouso. Nesse caso, a dor se irradia da parte anterior do calcanhar para os dedos. Algumas pessoas sentem uma dor aguda ou ardor ao longo da parte interna da sola dos pés enquanto andam. O que é esporão do calcâneo?

Diagnóstico de fascite plantar Um exame médico do pé

Em alguns casos, radiografias O médico pode fazer o diagnóstico de fascite plantar após o exame dos pés. O diagnóstico é confirmado se a pessoa apresentar sensibilidade ao toque onde a fáscia plantar penetra o osso do calcanhar. Uma radiografia pode mostrar um esporão do calcâneo saliente na extremidade inferior frontal do osso do calcanhar. Porém, pessoas com fascite plantar geralmente não têm esporão do calcâneo e a maioria das pessoas que apresenta esporão do calcâneo não sentem dor; logo, a presença de um esporão do calcâneo não confirma, necessariamente, a fascite plantar e também não significa que o esporão do calcâneo precise ser tratado. Esporão do calcâneo Imagem ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY Outros exames diagnósticos, tais como ressonância magnética (RM), podem ser realizados se os médicos suspeitarem que a fáscia da pessoa está rompida.