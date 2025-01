Dor na articulação do metatarso

Geralmente a dor na articulação metatarsofalângica resulta do desalinhamento da superfície da articulação, que pressiona seu revestimento e destrói a cartilagem nas articulações.

O desalinhamento da articulação metatarsofalângica pode ser causado por doenças como a artrite reumatoide, que inflama as articulações. Na artrite reumatoide, os dedos dos pés em martelo podem se desenvolver, o que pode agravar a dor nas articulações e o desalinhamento. O tecido adiposo, que auxilia a amortecer as articulações quando estas suportam peso, pode ser empurrado para baixo dos dedos dos pés, resultando na perda do amortecimento na base dos metatarsos. Essa perda de amortecimento geralmente ocorre conforme as pessoas envelhecem, mas torna as pessoas mais suscetíveis à dor quando a base dos metatarsos é exposta a tensionamentos ou lesões repetidamente (por exemplo, ao correr ou andar em excesso). Essa perda de amortecimento pode levar a lesões aos nervos dos pés e ao desenvolvimento de calos e pequenas bursas (bolsas preenchidas com líquido).

A dor na articulação metatarsofalângica também pode resultar da osteoartrite ou da rigidez das articulações da base dos metatarsos, geralmente na articulação do hálux. A maioria das pessoas com essas doenças movimentam seus pés de forma anormal quando carregam peso ou andam.