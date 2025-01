O dedo do pé em martelo é um dedo que é curvado em uma posição fixa com formato em Z.

A dor pode ser sentida quando as pessoas usam determinados calçados, e algumas delas apresentam dor na base dos metatarsos.

O diagnóstico baseia-se em um exame dos pés e outras articulações também são examinadas.

Sapatos largos e almofadas para dedos podem aliviar a irritação, e órteses podem aliviar a dor.

(Consulte também Considerações gerais sobre problemas nos pés.)

Dentre as causas de dedo do pé em martelo estão desequilíbrios do tendão, metatarsos ou ossos dos dedos incomumente longos, alinhamento inadequado das superfícies articulares dos pés, artrite reumatoide e anos de uso de calçados mal ajustados. Como parte do dedo do pé é maior do que o normal, pode ocorrer uma fricção excessiva resultando em calos/calosidades e, possivelmente, feridas abertas (úlceras) no topo do dedo. O segundo dedo é o dedo mais comum a desenvolver deformação dos dedos dos pés em martelo.

Anatomia do pé Imagem

Utilizar calçados, especialmente calçados com biqueiras baixas e estreitos, pode ser doloroso. Às vezes, as pessoas desenvolvem dor na base dos metatarsos (metatarsalgia).

O que são dedos dos pés em martelo?

Diagnóstico de dedo do pé em martelo Exame médico Os médicos baseiam o diagnóstico dos dedos dos pés em martelo em um exame dos pés. Os médicos também examinam as articulações para verificar a existência de artrite.