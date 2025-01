A bursite do tendão de Aquiles é uma inflamação da bolsa cheia de líquido (bursa) localizada tanto entre a pele da parte de trás do calcanhar e o tendão de Aquiles (chamada bursite posterior do tendão de Aquiles) ou na frente do ligamento do tendão de Aquiles com o osso do calcanhar (chamada bursite anterior do tendão de Aquiles ou bursite retrocalcânea).

Os sintomas comuns incluem inchaço, calor, dor e um ponto sensível atrás do calcanhar.

O diagnóstico é baseado em sintomas, exames e, algumas vezes, em radiografias.

O tratamento enfoca o alívio da inflamação e, dependendo da localização da bursite do tendão de Aquiles, a eliminação da pressão na parte de trás do calcanhar.

(Consulte também Considerações gerais sobre problemas nos pés.)

O tendão de Aquiles é aquele que liga os músculos da panturrilha ao osso do calcanhar. A bursite é uma inflamação dolorosa da bursa (uma bolsa preenchida com líquido que proporciona amortecimento e reduz a fricção em áreas onde a pele, músculos, tendões e ligamentos deslizam sobre os ossos).

A bursite posterior do tendão de Aquiles ocorre principalmente em mulheres jovens, mas pode se desenvolver em homens. Andar de uma forma que haja pressão repetida no tecido mole atrás do calcanhar contra o suporte duro de um calçado pode causar ou agravar a bursite. Calçados que se afunilam bruscamente em direção à parte posterior do calcanhar (como calçados de salto alto) podem causar ou piorar o crescimento do osso na parte de trás do calcanhar (chamada saliência ou deformação de Haglund), que contribui para a bursite posterior do tendão de Aquiles.

A bursite anterior do tendão de Aquiles (também chamada doença de Albert ou bursite retrocalcânea) pode ser causada por qualquer condição que coloque pressão adicional no tendão de Aquiles. Lesões no calcanhar (tais como aquelas causadas por calçados duros ou mal ajustados) e doenças (tais como artrite reumatoide e gota) também podem causá-la.

Bursites no calcanhar

Sintomas de bursite do tendão de Aquiles Os sintomas dependem da causa e localização da bursite. Bursite posterior do tendão de Aquiles Os sintomas iniciais da bursite posterior do tendão de Aquiles podem incluir vermelhidão, dor e sensação de queimação na parte de trás do calcanhar. Posteriormente, a camada exterior da pele pode se desgastar. Após alguns meses, uma bursa, semelhante a uma área elevada, vermelha ou cor de carne (nódulo), que é macia, se forma e torna-se inflamada. Se a bursite posterior do tendão de Aquiles se tornar crônica, a bursa pode tornar-se dura e semelhante a uma cicatriz. Bursite anterior do tendão de Aquiles Quando a bursa fica inflamada após uma lesão ou gota, os sintomas de bursite anterior do tendão de Aquiles tendem a se desenvolver repentinamente. Quando a bursite se desenvolve devido a outros distúrbios (como artrite reumatoide), os sintomas se desenvolvem gradualmente. Dor, inchaço e sensação de queimação se desenvolvem na parte de trás do calcanhar. As pessoas apresentam dificuldade para caminhar e utilizar calçados. Uma mancha pequena, vermelha, inchada e sensível aparece na parte de trás do calcanhar. Quando a bursa inflamada aumenta, o inchaço se espalha lateralmente para ambos os lados do calcanhar.

Diagnóstico de bursite do tendão de Aquiles Exame médico

Em alguns casos, radiografias O diagnóstico de bursite posterior e anterior do tendão de Aquiles começa com um exame. Para a bursite posterior do tendão de Aquiles, os médicos verificam a presença de um nódulo de coloração vermelha ou cor de carne. Para a bursite anterior do tendão de Aquiles, os médicos apertam o espaço entre o tendão e o osso do calcanhar para verificar se o mesmo causa dor. Radiografias não diagnosticam a bursite do tendão; no entanto, os médicos solicitam radiografias para descartar outras causas de dor no calcanhar, tais como fratura do osso do calcanhar ou lesão ao osso do calcanhar causada por artrite reumatoide ou outra artrite inflamatória. Uma RM (ressonância magnética) pode ser feita para descartar outros quadros clínicos.