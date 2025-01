Kent State University College of Podiatric Medicine

Bursite do calcâneo inferior

A bursite é uma inflamação dolorosa da bursa (uma bolsa preenchida com líquido que proporciona amortecimento e reduz a fricção em áreas onde a pele, músculos, tendões e ligamentos deslizam sobre os ossos). A bursite pode se desenvolver na parte inferior do calcanhar (o calcâneo).

(Consulte também Considerações gerais sobre problemas nos pés.)

Anatomia do pé Imagem

O calcanhar pode latejar, especialmente ao andar descalço em superfícies duras, e pode ficar levemente quente e inchado. A dor é pior quando o calcanhar primeiramente entra em contato com o solo durante a caminhada ou corrida.

O diagnóstico da bursite inferior do calcanhar é baseado nos sintomas da pessoa e em achados de exames.

Os médicos tratam a bursite inferior do calcanhar, injetando uma mistura de anestésico/corticosteroide na bursa e aconselhando as pessoas a utilizar calçados de solas macias com almofadas para o calcanhar.