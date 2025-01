Os bifosfonatos (alendronato, risedronato, ibandronato e ácido zoledrônico) são úteis no tratamento de todos os tipos de osteoporose e são, geralmente, os primeiros medicamentos utilizados. Já foi demonstrado que bifosfonatos reduzem o turnover ósseo e, assim, reduzem a perda óssea e o risco de fraturas. O alendronato e o risedronato podem ser administrados pela boca (por via oral). O ácido zoledrônico pode ser administrado pela veia (por via intravenosa). O ibandronato pode ser tomado por via oral ou por via intravenosa.

Um bifosfonato oral deve ser tomado em jejum com um copo cheio de água (8 onças, 250 ml) logo após a pessoa despertar pela manhã. Nenhum outro alimento, bebida ou medicamento deve ser consumido por 30 a 60 minutos após o bifosfonato ser tomado, pois os alimentos no estômago podem diminuir a absorção do medicamento. Visto que os bifosfonatos orais podem irritar a mucosa do esôfago, a pessoa não deve se deitar por, pelo menos, 30 minutos (60 minutos para o ibandronato) depois de tomar uma dose. Certas pessoas, incluindo as que têm dificuldade em engolir, sintomas gastrointestinais (por exemplo, azia ou náuseas) e certos distúrbios do esôfago ou estômago, não devem tomar bifosfonatos por via oral. Essas pessoas podem receber ibandronato ou ácido zoledrônico por via intravenosa. Além disso, as seguintes pessoas não devem tomar bifosfonatos:

Mulheres grávidas ou que estejam amamentando

Pessoas que têm baixos níveis de cálcio no sangue

Pessoas que têm doença renal grave

A maioria das pessoas precisa tomar esses medicamentos por três ou cinco anos, mas algumas pessoas com risco particularmente elevado de fratura podem precisar tomá-los por mais tempo. O tempo durante o qual a pessoa precisa tomar bifosfonato é determinado pelo médico e se baseia no quadro clínico da pessoa e nos fatores de risco para fratura. Durante e após o tratamento com um bifosfonato, os médicos costumam fazer exames periódicos para determinar se a massa óssea está diminuindo. Se a massa óssea estiver diminuindo após a interrupção do bifosfonato, o tratamento com um bifosfonato pode ser retomado ou outro medicamento pode ser iniciado.

A osteonecrose da mandíbula é um quadro clínico raro que tem ocorrido em algumas pessoas que tomam bifosfonatos, denosumabe ou romosozumabe. Nessa doença, o osso da mandíbula tem uma consolidação ruim, particularmente em pessoas que se submeteram a procedimentos odontológicos invasivos envolvendo o osso da mandíbula. O risco de desenvolver osteonecrose da mandíbula é excepcionalmente baixo em pessoas tomando bifosfonatos e, em geral, os prováveis benefícios do tratamento da osteoporose para prevenir fraturas ósseas superam em muito os possíveis riscos. Quando usados como prescritos, os bifosfonatos previnem um número muito superior de fraturas em comparação aos casos de osteonecrose da mandíbula que podem causar. As pessoas que tomam bifosfonatos por via intravenosa, que receberam radioterapia da cabeça e do pescoço para tratar câncer ou uma combinação, estão em maior risco.

O uso de bifosfonatos em longo prazo pode aumentar o risco de desenvolvimento de fraturas incomuns do osso da coxa (fêmur). Para reduzir o risco dessas fraturas, os médicos podem instruir as pessoas a parar de tomar bifosfonatos por 1 a 2 anos ou mais. Esses períodos planejados são chamados férias do bifosfonato ou “férias terapêuticas”. A duração das férias do bifosfonato é cuidadosamente considerada pelos médicos. Os médicos baseiam sua decisão em certos fatores, como a idade da pessoa, resultados da DXA, se ouve a ocorrência de fraturas e qual a probabilidade de a pessoa cair. As pessoas que estão em férias do bifosfonato devem ser monitoradas rotineiramente quanto à diminuição da densidade óssea. Como o risco de fratura aumenta enquanto as pessoas estão em férias terapêuticas, os médicos tentam equilibrar os benefícios dos bifosfonatos com os possíveis efeitos colaterais.

Em geral, quando usados como prescritos, os benefícios dos bifosfonatos na prevenção de fraturas ósseas muito superam os potenciais riscos.

O denosumabe é semelhante aos bifosfonatos, pois ele previne a perda óssea. O denosumabe é administrado como uma injeção sob a pele em um consultório médico duas vezes ao ano. Tal como os bifosfonatos, o denosumabe muito raramente causa osteonecrose da mandíbula e pode aumentar o risco de desenvolver fraturas incomuns no osso da coxa. O denosumabe tem sido estudado em pacientes com doença renal crônica e, com monitoramento apropriado, verificou-se que é seguro para uso. As pessoas que tomam denosumabe não devem esquecer de tomar as doses do medicamento nem devem tirar “férias terapêuticas”, pois doses atrasadas ou parar esse medicamento pode causar perda da densidade óssea e pode aumentar o risco de fraturas vertebrais.

O raloxifeno é um medicamento semelhante ao estrogênio, que pode ser útil na prevenção e tratamento da perda óssea, mas não tem alguns dos efeitos colaterais negativos do estrogênio. O raloxifeno é utilizado em pessoas que não podem ou preferem não tomar bifosfonatos. O raloxifeno pode reduzir o risco de fraturas vertebrais e pode reduzir o risco de câncer de mama invasivo.

Os homens não se beneficiam de estrogênio, mas podem se beneficiar da terapia de reposição de testosterona se o seu nível de testosterona for baixo.

A terapia hormonal (por exemplo, com estrogênio) ajuda a manter a densidade óssea em mulheres e pode ser usada para prevenção ou tratamento. No entanto, como os riscos da terapia hormonal podem exceder seus benefícios para muitas mulheres, em geral, a terapia hormonal não é a opção de tratamento utilizada. As decisões sobre o uso de terapia de reposição de estrogênio após a menopausa são complexas (consulte Terapia hormonal na menopausa).

A calcitonina, que inibe a decomposição óssea, foi estudada para o tratamento da osteoporose. Não foi provado que a calcitonina diminua o risco de fraturas, mas pode ajudar a aliviar a dor causada pelas fraturas vertebrais. A calcitonina geralmente é administrada através de um spray nasal. Seu uso pode diminuir os níveis sanguíneos de cálcio, assim, esses níveis devem ser monitorados.

O romosozumabe aumenta a densidade óssea no quadril e coluna lombar e reduz o risco de fratura em mulheres na pós-menopausa. O romosozumabe é administrado como uma injeção uma vez ao mês, durante um ano. As pessoas não devem tomar romosozumabe no período de 12 meses após terem tido um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral.

Agentes anabólicos (teriparatida e abaloparatida) aumentam a formação de osso novo, aumentam a densidade óssea e diminuem a probabilidade de fraturas. Teriparatida (uma forma sintética do hormônio da paratireoide) e abaloparatida (um medicamento semelhante ao hormônio da paratireoide) são autoinjetadas diariamente. Essa terapia é usada em algumas pessoas que

Desenvolvem perda óssea significativa ou novas fraturas durante o tratamento com um bifosfonato

Não podem tomar bifosfonatos

Têm osteoporose excepcionalmente grave ou muitas fraturas (especialmente fraturas vertebrais)

Têm osteoporose causada devido ao uso de corticosteroides

O romosozumabe também atua como agente anabolizante.