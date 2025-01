Exames de sangue

Exames de imagem, como radiografias, tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética (RM), cintilografia óssea ou cintilografia de leucócitos

Os sintomas e achados encontrados pelos médicos durante um exame físico podem sugerir osteomielite. Por exemplo, os médicos podem suspeitar de osteomielite em uma pessoa com dor persistente e sem uma explicação em parte de um osso, que pode ou não ter febre, e que se sente cansada a maior parte do tempo.

Se os médicos suspeitarem de osteomielite, eles realizarão exames de sangue para inflamação, medindo-se um dos seguintes:

Velocidade de hemossedimentação (VHS – um exame que mede a velocidade em que as hemácias se depositam no fundo de um tubo de ensaio contendo sangue)

Nível de proteína C-reativa (uma proteína que circula no sangue e o nível aumenta drasticamente quando existe inflamação)

Geralmente, há inflamação presente se a VHS ou o nível de proteína C‑reativa estiver aumentado. Além disso, os exames de sangue frequentemente indicam níveis elevados de leucócitos. Os resultados desses exames de sangue não são suficientes para fazer o diagnóstico de osteomielite. No entanto, os resultados que mostram pouca ou nenhuma inflamação podem sugerir que a pessoa não tem osteomielite.

Uma radiografia pode mostrar alterações características de osteomielite, mas às vezes, essas alterações só aparecem duas a quatro semanas após os primeiros sintomas.

Se os resultados da radiografia não estiverem claros ou os sintomas forem graves, uma tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) será realizada. A TC e a RM podem identificar as áreas ou articulações infectadas e revelar infecções próximas, como abscessos.

Alternativamente, uma cintilografia óssea (imagens do osso realizadas após a injeção de uma substância chamada tecnécio radioativo) pode ser realizada. A área infectada quase sempre parece anormal em varreduras ósseas, exceto em bebês, pois as varreduras podem não indicar anormalidades em ossos em fase de crescimento de forma confiável. No entanto, uma cintilografia óssea nem sempre distingue infecções de outras doenças ósseas. As cintilografias com leucócitos (imagens feitas após injeção de leucócitos marcados com índio radiativo em uma veia) podem ajudar a distinguir infecções de outras doenças em áreas que são anormais em exames de imagem dos ossos.

Para diagnosticar uma infecção óssea e identificar os organismos causadores, os médicos podem coletar amostras de sangue, pus, líquido articular ou do próprio osso para exame. Normalmente, para a osteomielite vertebral, as amostras de tecido ósseo são removidas com uma agulha ou durante uma cirurgia.