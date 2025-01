Geralmente, hérnias de disco não causam sintomas, até mesmo as que evidenciam protuberâncias ou herniação em exames de imagem, como a ressonância magnética (RM) ou tomografia computadorizada (TC). Hérnias de disco que não causam sintomas são mais comuns conforme as pessoas envelhecem. Porém, hérnias de disco podem causar dor leve a dor debilitante. O movimento costuma aumentar a dor. A dor piora com tosse, espirros, esforço ou inclinar-se para a frente.

A localização da dor depende de qual disco está com hérnia e qual raiz nervosa espinhal está afetada. A dor pode ser sentida ao longo do caminho do nervo comprimido pela hérnia de disco. Por exemplo, uma hérnia de disco na lombar costuma causar ciática – dor ao longo do nervo ciático, descendo por trás da perna. Uma hérnia de disco no pescoço causa dor no pescoço que frequentemente se estende até o braço e, às vezes, para a mão. Dor que começa em um local, mas se desloca para outro, geralmente ao longo do trajeto do nervo, é chamada de dor irradiada.

Uma hérnia de disco também pode causar dormência e fraqueza muscular. Se a pressão na raiz nervosa for grande, a perna pode ficar paralisada. Raramente, o disco pode pressionar a medula espinhal, causando possível fraqueza ou paralisia de ambas as pernas. Se a cauda equina (o feixe de nervos que se estende a partir da região lombar) for afetada, o controle da bexiga e do intestino pode ser perdido. Caso esses sintomas sérios se desenvolvam, será necessário assistência médica imediata.