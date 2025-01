Estenose da coluna cervical Por Hospital for Special Surgery Peter J. Moley , MD , Revisado/Corrigido: out. 2022 | modificado set. 2023 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

A estenose da coluna cervical é o estreitamento do canal medular na região do pescoço. O estreitamento espreme (comprime) os nervos e, às vezes, a medula espinhal, causando dor no pescoço e, às vezes, fraqueza e sensações anormais nos braços ou nas pernas.

A osteoartrite, as protuberâncias e herniações do disco e a espondilolistese podem causar o estreitamento do canal medular.

Os sintomas, se presentes, podem incluir dor no pescoço; formigamento no braço, mão, perna ou pé; e fraqueza e perda de equilíbrio.

O diagnóstico se baseia na avaliação de um médico e, às vezes, nos resultados de diagnósticos por imagem ou exames eletrodiagnósticos.

O tratamento inclui medidas para aliviar a dor e, às vezes, cirurgia. O canal medular percorre o centro da coluna vertebral e contém a medula espinhal e o feixe de nervos que desce a partir da parte inferior da medula espinhal na região lombar. Ao longo da extensão da medula espinhal estão os nervos espinhais. Nervos espinhais emergem das laterais através dos espaços entre as vértebras para conectar os nervos por todo o corpo. A parte do nervo espinhal mais próxima da medula espinhal é chamada de raiz nervosa espinhal. Devido à sua posição, as raízes nervosas espinhais podem ser espremidas (comprimidas) quando o canal medular estiver estreitado, causando a dor. As causas mais comuns de estenose da coluna cervical incluem osteoartrite, degeneração discal e espondilolistese. Outras causas incluem ossificação do ligamento longitudinal posterior, espondilite anquilosante e doença de Paget do osso. A coluna vertebral Coluna vertebral e medula espinhal MODELO 3D Sintomas de estenose da coluna cervical Algumas pessoas com estenose da coluna cervical não apresentam sintomas. Outras pessoas apresentam dor no pescoço e amplitude de movimento limitada do pescoço. Os sintomas de compressão da medula espinhal incluem dormência ou formigamento no braço, mão, perna ou pé, fraqueza ou perda de equilíbrio. Diagnóstico de estenose da coluna cervical Avaliação médica

Às vezes, exames de imagem, estudos eletrodiagnósticos ou ambos Os médicos costumam estabelecem o diagnóstico de estenose da coluna cervical com base nos sintomas e no exame físico da pessoa. Durante um exame físico, os médicos verificam a força e os reflexos da pessoa. Os médicos podem solicitar outros exames se as pessoas tiverem fraqueza ou dormência ou se seus sintomas tiverem duração superior a seis semanas. Ressonância magnética (RM) e tomografia computadorizada (TC) são exames de imagem que podem ajudar os médicos a identificar anormalidades da coluna vertebral que estão causando a estenose da coluna cervical. Exames dos nervos e músculos (exames eletrodiagnósticos), como estudos de condução nervosa e eletromiografia, podem ajudar os médicos a identificar a área afetada pela estenose e a gravidade da lesão. Tratamento da estenose da coluna cervical Medidas para aliviar a dor

Às vezes, cirurgia para a dor intensa Medidas para aliviar a dor A aplicação de frio (como bolsas de gelo) ou calor (como uma bolsa térmica) ou a administração de analgésicos vendidos sem prescrição médica (como paracetamol e anti-inflamatórios não esteroides [AINEs]) podem ajudar a aliviar a dor. Corticosteroides tomados por via oral podem ajudar algumas pessoas. As pessoas devem dormir de costas com um travesseiro fino sob o pescoço para manter a coluna cervical alinhada. A fisioterapia pode ajudar a aliviar os sintomas. A fisioterapia foca na postura, movimento e força dos músculos ao redor do pescoço para aliviar os sintomas. Cirurgia Quando medidas para aliviar a dor não são eficazes em pessoas com estenose cervical, pode ser necessária cirurgia para aliviar a pressão sobre a medula espinhal e nervos espinhais. Um procedimento cirúrgico é chamado laminectomia cervical, no qual uma porção da vértebra chamada “lâmina” é removida, tirando a pressão da medula e dos nervos espinhais. A laminectomia da coluna cervical quase sempre inclui a fixação de vértebras adjacentes (fusão) para evitar uma consequência comum de curvatura anormal da coluna vertebral no pescoço (cifose cervical). A abordagem mais comum é uma descompressão cervical da frente (anterior) combinada com a remoção do disco e fusão.