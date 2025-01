Medidas para aliviar a dor e estabilizar a coluna vertebral

Um a dois dias de repouso no leito pode aliviar a dor em pessoas com espondilolistese. Repousos mais duradouros enfraquecem os músculos do tronco e aumentam a rigidez, piorando assim a dor nas costas e retardando a recuperação. É recomendado dormir em uma posição confortável, em um colchão mediano. Pessoas que dormem de costas podem colocar um travesseiro embaixo dos joelhos. Pessoas que dormem de lado devem utilizar um travesseiro para apoiar a cabeça em uma posição neutra (sem inclinar para baixo em direção à cama ou para cima em direção ao teto). Devem colocar outro travesseiro entre os joelhos com os quadris e joelhos levemente dobrados se isso aliviar a dor nas costas. As pessoas podem continuar a dormir de bruços se for confortável para elas.

A aplicação de frio (como bolsas de gelo) ou calor (como uma bolsa térmica) ou a administração de analgésicos vendidos sem prescrição médica (como paracetamol e anti-inflamatórios não esteroides [AINEs]) podem ajudar a aliviar a dor. Medicamentos, como gabapentina, que reduzem a dor no nervo, anticonvulsivantes ou certos antidepressivos podem ajudar algumas pessoas. Se a dor for intensa ou persistir, os médicos podem administrar corticosteroides tomados por via oral ou injetado no espaço epidural (entre a coluna vertebral e a camada externa do tecido que cobre a medula espinhal).

Fisioterapia e exercícios para fortalecer e alongar os músculos do abdômen, nádegas e costas (músculos do tronco) podem ajudar. (Consulte também Dor na região lombar: prevenção.)