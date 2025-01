Outras causas comuns de dor lombar incluem

Lesões podem ocorrer durante as atividades de rotina (por exemplo, levantamento de peso, exercícios, movimentar-se de forma inesperada) ou podem resultar de trauma como uma queda ou acidente de carro. Frequentemente, nenhuma estrutura específica lesionada é identificada nos exames de imagem, mas os médicos pressupõem que alguns músculos e/ou ligamentos foram afetados.

Osteoartrite (artrite degenerativa) faz com que a cartilagem entre as facetas articulares se desgaste, levando à formação de esporões (osteófitos) nos ossos. A doença ocorre em parte devido ao desgaste dos anos de uso. Pessoas que tensionam repetidamente uma articulação ou grupo de articulações estão mais propensas a desenvolver osteoartrite nessa área. Os discos entre as vértebras se deterioram, e os espaços entre as vértebras se estreitam, aumentando a pressão sobre as facetas articulares, que inflamam (artrite) e formam esporões nos ossos nas aberturas para as raízes nervosas. Com a degeneração grave e perda da altura do disco, osteófitos na abertura podem comprimir as raízes do nervo espinhal. Todas estas mudanças podem originar a dor na região lombar, bem como a rigidez.

Fraturas vertebrais por compressão (esmagamento) (fraturas vertebrais) se desenvolvem comumente quando a densidade óssea diminui devido à osteoporose, que geralmente se desenvolve conforme as pessoas envelhecem. As vértebras são especialmente suscetíveis aos efeitos da osteoporose. Fraturas vertebrais por compressão (que, às vezes, causam dor repentina e intensa nas costas) podem ser acompanhadas de compressão das raízes nervosas espinhais (que podem causar dor crônica nas costas). Porém, a maioria das fraturas originadas por osteoporose ocorre na região superior e média das costas, e causam dor nestas regiões, ao invés da região lombar.

Um disco rompido ou herniado pode causar dor lombar. O disco possui uma camada externa resistente e um interior macio e gelatinoso. Se um disco é repetidamente sobrecarregado pela vértebra acima e abaixo dele (como quando a pessoa se inclina para frente, particularmente ao levantar um objeto pesado), a camada externa pode se dilacerar (romper), causando dor. O interior do disco pode ser espremido através da laceração, de modo que a parte do interior crie uma protuberância para fora (hérnia). Esta protuberância pode comprimir, irritar e, até mesmo, lesionar uma raiz nervosa espinhal próxima a ela, causando ainda mais dor e sintomas que são sentidos em uma ou ambas as pernas. Um disco rompido ou herniado na coluna lombar que afete os nervos comumente causa ciática. No entanto, estudos de imagem, como ressonância magnética (RM), frequentemente mostram os discos protuberantes em pessoas sem sintomas ou problemas.

A estenose lombar da coluna vertebral é o estreitamento do canal medular, que percorre o centro da coluna vertebral e contém a medula espinhal e o feixe de nervos que se estende para baixo a partir da extremidade inferior da medula espinhal na região lombar. É a causa comum da dor na região lombar em idosos. A estenose da coluna vertebral também se desenvolve em pessoas de meia-idade, que nasceram com um canal medular estreito. A estenose da coluna vertebral é causada por diversas doenças, como osteoartrite, espondilolistese, espondilite anquilosante e doença de Paget do osso.

A estenose da coluna vertebral pode causar ciática, bem como dor lombar.

Espondilolistese é o deslocamento parcial de uma vértebra na região lombar. Um tipo geralmente ocorre durante a adolescência ou juventude (comum em atletas) e é causado por uma lesão que fratura uma parte da vértebra. Se os dois lados da vértebra estiverem envolvidos, a vértebra pode então deslizar para a frente sobre a vértebra abaixo dela. Espondilolistese também pode ocorrer em adultos mais velhos, mas, principalmente, como resultado de uma doença degenerativa. Adultos que desenvolvem espondilolistese correm o risco de desenvolver estenose lombar da coluna vertebral.

Fibromialgia é uma causa comum de dor que afeta muitas partes do corpo, às vezes incluindo a região lombar. Esta doença causa a dor crônica e generalizada (difusa) nos músculos e em outros tecidos moles em áreas distintas da região lombar. Fibromialgia também é caracterizada por sono de qualidade ruim e fadiga.