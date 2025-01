Nem sempre é possível evitar a ciática, mas as pessoas podem reduzir seu risco do seu surgimento

Exercitar-se

Fortalecendo e alongando os músculos

Mantendo um peso saudável

Manter uma boa postura

Usando técnicas adequadas de levantamento de peso

Exercícios regulares são uma maneira eficaz de reduzir o risco de desenvolver uma dor ciática. Exercícios aeróbicos e exercícios específicos para fortalecimento e alongamento muscular podem ajudar.

Exercícios aeróbicos, como nadar ou andar, melhoram a forma física como um todo e fortalecem os músculos em geral.

Exercícios específicos para fortalecer e alongar os músculos do abdômen, nádegas e costas (músculos do tronco) podem ajudar a estabilizar a coluna vertebral e diminuir o estresse nos discos que protegem a coluna vertebral e os ligamentos que a mantêm no lugar.

Exercícios de fortalecimento muscular incluem inclinações pélvicas e exercícios abdominais. Exercícios de alongamento incluem o alongamento joelho-tórax. Os exercícios de alongamento podem aumentar a dor nas costas em algumas pessoas e, portanto, devem ser feitos com cautela. Como uma regra geral, qualquer exercício que cause ou aumente a dor nas costas deve ser interrompido. Os exercícios devem ser repetidos até que se sinta os músculos levemente, mas não completamente, fatigados. A respiração durante cada exercício é importante. As pessoas que sentem dores nas costas devem consultar um médico antes de começarem a se exercitar.

Exercícios para prevenir a dor na região lombar

Exercícios também podem ajudar as pessoas a manter um peso adequado, pois ter sobrepeso aumenta o risco.

Manter uma boa postura em pé, sentado e dormindo reduz a tensão nas costas. Deve-se evitar andar desengonçado. Os assentos de cadeira podem ser ajustados para ficar em uma altura que permita que os pés fiquem retos no chão, com os joelhos dobrados levemente e a região lombar ereta no encosto da cadeira. Se a cadeira não oferece suporte para a região lombar, pode ser utilizado um travesseiro. É aconselhado sentar com os pés no chão ao invés de cruzar as pernas. As pessoas devem evitar ficar em pé ou sentadas por longos períodos. Se ficar em pé ou sentado por longos períodos for inevitável, mudar de posição frequentemente pode reduzir o estresse das costas.

Aprender a levantar peso corretamente ajuda a prevenir lesões nas costas. Os quadris devem ficar alinhados com os ombros (não devem ficar rotacionados para nenhum dos lados). As pessoas não devem se curvar com as pernas quase completamente retas e esticar os braços para pegar um objeto. Ao invés disso, devem se curvar com os quadris e joelhos. Curvar-se assim mantém as costas eretas e ao esticar os braços em direção ao objeto, os cotovelos ficam na lateral do corpo. Por fim, mantendo o objeto próximo ao corpo, devem levantar o objeto esticando as pernas. Desta forma, as pernas, e não as costas, levantam o objeto. Elevar um objeto acima da cabeça ou se virar enquanto levanta este objeto aumenta o risco de lesões nas costas.