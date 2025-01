Infecções nas mãos causadas por mordidas

Limpeza completa da ferida

Antibióticos

A área ferida deve ser completamente limpa. Geralmente, os médicos realizam um procedimento cirúrgico para ter a certeza de que limpam toda a ferida. Posteriormente, em geral, deixam a ferida aberta para drenar. Se a infecção não for grave e a ferida não for profunda, as pessoas recebem antibióticos por via oral para prevenir a disseminação da infecção. Em caso de suspeita de uma infecção na articulação (artrite infecciosa), antibióticos são administrados na veia (por via intravenosa) para prevenir a destruição permanente da articulação. Qual antibiótico será eficaz dependerá de qual bactéria é comum à comunidade da pessoa. Se a infecção for grave, a pessoa é hospitalizada e recebe antibióticos pela veia.

Você sabia que...

As pessoas usam um curativo e elevam a mão o máximo possível e com a maior frequência possível, preferencialmente acima da cabeça, para manter a ferida limpa e minimizar o inchaço. Às vezes, as pessoas usam uma tala para manter a mão imobilizada na posição mais funcional para promover a cura.