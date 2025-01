A interrupção de qualquer medicamento que cause o distúrbio

Para adultos, o alívio dos sintomas e corticosteroides e, possivelmente, um medicamento que suprime o sistema imunológico

Para crianças, alívio da dor conforme necessário

Se um medicamento está causando a vasculite associada à imunoglobulina A, ele é suspenso. Caso contrário, o tratamento concentra-se no alívio dos sintomas.

Corticosteroides, como a prednisona, por via oral, podem ajudar a controlar a dor abdominal em adultos e são ocasionalmente necessários para ajudar a controlar dores ou inchaços articulares graves ou doença renal. Se os rins forem gravemente afetados, as pessoas podem receber o corticosteroide metilprednisolona pela veia (via intravenosa) e, em seguida, o corticosteroide prednisona e um medicamento que suprime o sistema imunológico (como micofenolato de mofetila, azatioprina, rituximabe ou ciclofosfamida) por via oral.

Em geral, corticosteroides não são necessários para crianças. Elas podem receber paracetamol ou anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) para a dor.