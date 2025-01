Para sintomas leves, corticosteroides e metotrexato

Para sintomas graves, ciclofosfamida ou rituximabe

Algumas vezes, plasmaférese

Se os sintomas da poliangeíte microscópica forem leves, é administrado um corticosteroide com metotrexato, outro medicamento que suprime o sistema imunológico (imunossupressor).

Se os sintomas forem graves e os órgãos vitais tiverem sido afetados, é usada ciclofosfamida, um imunossupressor mais potente, ou rituximabe associado a doses elevadas de um corticosteroide.

Para induzir a remissão, que é um período no qual as pessoas não têm sintomas, às vezes, os médicos fazem uma troca de plasma (plasmaférese) ou administram o corticosteroide metilprednisolona pela veia (via intravenosa). Plasmaférese é o processo que consiste em retirar o sangue da pessoa e colocá-lo em um aparelho que separa as células sanguíneas da parte líquida do sangue (plasma). O plasma, que contém as proteínas causadores da doença, é descartado e as células sanguíneas devolvidas à pessoa.