Avaliação médica

Exames de diagnóstico por imagem

Exames de sangue e urina

Biópsia

Granulomatose com poliangeíte deve ser diagnosticada e tratada precocemente para evitar complicações, incluindo distúrbios renais, distúrbios pulmonares, e ataques cardíacos.

Os médicos normalmente suspeitam do diagnóstico de granulomatose com poliangeíte com base em um padrão característico de sintomas. Por exemplo, suspeita-se do diagnóstico quando sintomas respiratórios sem explicação aparente ​​(incluindo otite média em adultos, o que normalmente é incomum) passam a surgir, especialmente se houver problemas em outros órgãos, especialmente nos rins. Os médicos também suspeitam do diagnóstico em pessoas com longo histórico de problemas nos seios paranasais não curados ou parcialmente curados por antibióticos.

A radiografia de tórax é realizada porque os pulmões são geralmente afetados. Entretanto, os sintomas e a radiografia de tórax podem se assemelhar aos de várias doenças pulmonares, o que dificulta o diagnóstico. Assim, os médicos também solicitam uma tomografia computadorizada (TC) do tórax para procurar por coisas que a radiografia do tórax pode não captar, como cavidades ou áreas de inflamação nos pulmões que podem simular um câncer ou infecção.

Embora os exames de sangue possam não identificar especificamente a granulomatose com poliangeíte, podem dar indicações sólidas para o diagnóstico. Os anticorpos anticitoplasma de neutrófilos (c-ANCA) no sangue podem ser detectados por esses exames. Esses anticorpos ocorrem em vários tipos de vasculite e ativam determinados glóbulos brancos do sangue para atacar órgãos normais. Outros anticorpos específicos são identificados através de mais análises. Pessoas com esse distúrbio podem perder sangue e proteína na urina devido à inflamação renal. Como a inflamação renal pode causar danos sem causar sintomas, os médicos sempre fazem um exame de urina para detectar esta inflamação.

Para confirmar o diagnóstico, pode ser colhida uma pequena amostra de tecido para ser examinada ao microscópio (biópsia). A amostra de tecido deve ser retirada de uma área afetada, como das vias aéreas ou pulmões. Ocasionalmente, a biópsia cutânea e renal pode ser útil. Às vezes, a amostra de tecido é coletada das passagens nasais, mas a biópsia de tecido nasal raramente fornece um diagnóstico definitivo.