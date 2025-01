(Doença de Behçet)

Para feridas bucais e nos órgãos genitais e dores articulares: Cremes de corticosteroides, soluções anestésicas locais e sucralfato podem ser aplicados nas feridas. Colchicina (usada no tratamento de gota) pode ser tomada por via oral para evitar novas feridas e diminuir a dor articular. Dapsona é tomada por via oral e pode diminuir o número de feridas bucais e genitais além de diminuir sua duração. Azatioprina é tomada por via oral e também pode ajudar a curar feridas bucais e nos órgãos genitais e reduzir a dor nas articulações. Etanercepte é um inibidor do fator de necrose tumoral (suprimindo assim o sistema imunológico), utilizado para evitar novas feridas bucais. É um medicamento injetável. Às vezes, outros inibidores do fator de necrose tumoral (infliximabe ou possivelmente adalimumabe) podem ser utilizados no lugar do etanercepte. O interferon alfa também pode ser administrado por via intravenosa se a colchicina não for eficaz. Apremilaste pode ser usado para diminuir a dor e o número de feridas bucais. Talidomida, que raramente é usada, pode ser tomada por via oral e pode ajudar na cura de feridas na boca, órgãos genitais e pele, mas as feridas podem ressurgir quando o medicamento for interrompido.