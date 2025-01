Prednisona

Baixas doses de aspirina

Tocilizumabe

Com o tratamento, a maioria das pessoas com arterite de células gigantes se recupera totalmente, mas o distúrbio pode ocorrer novamente.

O tratamento da arterite de células gigantes se inicia assim que há suspeita da doença, porque, sem tratamento, pode haver o desenvolvimento de cegueira. O tratamento é geralmente iniciado mesmo antes da realização da biópsia. Os resultados da biópsia são alterados pelo tratamento, se essa for feita em até duas semanas após o início do tratamento.

O uso do corticosteroide prednisona é eficaz. Inicialmente, uma dose elevada é usada para interromper a inflamação dos vasos sanguíneos e evitar a cegueira. Após de várias semanas, a dose é gradualmente reduzida, conforme as pessoas apresentam melhoras. A maioria das pessoas precisa tomar prednisona por no mínimo dois anos para controlar os sintomas e prevenir a cegueira. Tocilizumabe é outro medicamento que diminui a inflamação. Os médicos administram tocilizumabe isoladamente ou em combinação com corticosteroides com o objetivo de reduzir o tempo e/ou a dose de corticosteroides que as pessoas precisam tomar.

Os médicos recomendam às pessoas uma dose baixa diária de aspirina para ajudar a prevenir acidentes vasculares cerebrais.