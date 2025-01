Radiografias

Exames de sangue

Às vezes, ressonância magnética (RM)

Critérios estabelecidos

O diagnóstico da espondilite anquilosante baseia-se no padrão dos sintomas, no histórico familiar da doença e em radiografias da coluna, pelve e articulações afetadas. Geralmente, mas nem sempre, as radiografias mostram um desgaste (erosão) da articulação entre a coluna e o osso do quadril (articulação sacroilíaca) e a formação de pontes ósseas entre as vértebras, tornando a coluna rígida (sacroileíte). Em algumas pessoas, a sacroileíte não é visível na radiografia, mas pode ser detectada por RM da pelve ou coluna.

Exames de sangue são feitos para determinar a velocidade de hemossedimentação (VHS), um teste que mede a velocidade na qual os glóbulos vermelhos se depositam no fundo de um tubo de ensaio contendo sangue, e também para determinar o nível de proteína C-reativa e, às vezes, a presença do gene HLA-B27. Elevados níveis de VHS e de proteína C-reativa indicam inflamação, mas não indicam a gravidade da doença. As pessoas podem ter o gene HLA-B27 e não ter espondilite. A presença do gene HLA-B27 aumenta a probabilidade de espondilite anquilosante, mas não confirma o diagnóstico.

Análise laboratorial Velocidade de hemossedimentação (VHS)

Articulação sacroilíaca Imagem

Os médicos também podem basear o diagnóstico em um conjunto de critérios definidos, mas existem vários diferentes conjuntos de critérios e alguns desses critérios estão sofrendo alterações. Por exemplo, os seguintes critérios são, às vezes, aplicados a pessoas que sentem dor nas costas por mais de três meses e que têm menos de 45 anos de idade quando seus sintomas começam.

Os critérios aqui descritos contêm duas partes: critérios de imagens (radiografias ou RM) e critérios clínicos (exame clínico e exames de sangue). As pessoas que cumprem uma ou ambas as partes dos critérios podem ter espondilite anquilosante.

Para cumprir a parte de imagens dos critérios, as pessoas devem ter sacroileíte confirmada por radiografias ou RM e, pelo menos, uma das características na lista abaixo. Para cumprir a parte dos critérios clínicos, as pessoas devem ter o gene HLA-B27 e, pelo menos, duas das características na lista abaixo:

Dactilite (inchaço de todo o dedo da mão ou do pé)

Inflamação dolorosa do calcanhar

Histórico familiar de espondiloartrite

Histórico de dor lombar inflamatória

Artrite

Psoríase

Doença inflamatória intestinal

Inflamação ocular (uveíte)

Nível elevado de proteína C-reativa

Alívio da dor e da inflamação com anti-inflamatórios não esteroides (AINEs)

A dor nas costas devido à inflamação geralmente começa gradualmente, quando a pessoa tem 40 anos ou menos. As pessoas sentem rigidez na parte da manhã, que é aliviada pelo movimento.