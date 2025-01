Considerações gerais sobre Espondiloartrite

A espondiloartrite (também chamada espondiloartropatia ou espondilopatia) é um termo usado para descrever um grupo de doenças que causam inflamação articular proeminente, afetam a coluna vertebral e outras articulações e compartilham algumas outras características. Por exemplo, elas podem causar dor nas costas, inflamação dos olhos (uveíte), sintomas digestivos e erupções cutâneas. Algumas estão fortemente associadas ao gene HLA-B27. Como elas causam muitos problemas semelhantes e compartilham características genéticas, alguns especialistas acham que essas doenças compartilham causas e formas de causar sintomas semelhantes.

A espondiloartrite causa inflamação das articulações, de forma semelhante à artrite reumatoide. No entanto, em contraste com a artrite reumatoide, o fator reumatoide e o antipeptídeo citrulinado cíclico (anti-CCP) (consulte exames de sangue) são normalmente negativos na espondiloartrite (daí, esses distúrbios serem também chamados espondiloartropatias soronegativas). Essas doenças incluem

A espondiloartrite também pode se desenvolver em associação com a doença inflamatória intestinal (às vezes, chamada artrite enteropática), com ou sem o envolvimento da coluna.

A espondiloartrite juvenil afeta as extremidades inferiores, geralmente afeta as articulações em lados opostos do corpo em diferentes graus e começa mais comumente em meninos com idade entre 7 e 16 anos.

A espondiloartrite também pode se desenvolver em pessoas sem características de outro tipo de espondiloartrite específico (espondiloartrite indiferenciada). O tratamento da espondiloartrite indiferenciada é semelhante ao tratamento da artrite reativa. Os medicamentos antirreumáticos modificadores da doença (DMARDs) metotrexato e sulfassalazina podem ajudar a aliviar os sintomas da espondiloartrite, mas muitas vezes não são tão eficazes quanto os inibidores do fator de necrose tumoral ou outros agentes biológicos.