Em seus estágios iniciais, a artropatia neuropática parece semelhante à osteoartrite, pois as articulações ficam rígidas e pode haver o acúmulo de líquido nelas. A dor é um sintoma precoce comum. No entanto, como capacidade de sentir dor normalmente é afetada, o grau de dor geralmente é inesperadamente leve considerando-se a quantidade de lesões articulares. A despeito disso, se a doença progredir rapidamente, a articulação pode se tornar extremamente dolorosa. Nesses casos, a articulação geralmente fica inchada devido ao excesso de líquido e crescimento anormal do osso. Ela pode parecer deformada por ter sido fraturada e os ligamentos terem estirado, permitindo que pedaços soltos de ossos e cartilagens saiam do lugar. Mover a articulação pode causar um ranger ou som de atrito por causa dos fragmentos de ossos flutuantes na articulação.

Diferentes articulações são afetadas por diferentes distúrbios subjacentes. Por exemplo, as complicações da sífilis não tratada afetam o joelho e quadril, e o diabetes mellitus afeta os pés e os tornozelos. A siringomielia comumente afeta a coluna cervical (pescoço) e, portanto, as articulações dos membros superiores, especialmente o cotovelo e o ombro.

Em casos raros, as pessoas podem desenvolver uma segunda artrite causada por bactérias (consulte artrite infecciosa) e podem ou não ter febre ou a sensação geral de doença (mal-estar) que geralmente ocorre com a artrite infecciosa. A artrite infecciosa é particularmente provável em pessoas com diabetes.

Estruturas como vasos sanguíneos, nervos e a medula espinhal podem ser comprimidas devido ao crescimento excessivo do osso.