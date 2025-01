Na artrite psoriática, a inflamação geralmente afeta as articulações mais próximas das pontas dos dedos das mãos e dos pés, embora outras articulações, incluindo os quadris, joelhos e coluna, sejam frequentemente afetadas também. Muitas vezes, as articulações dos membros superiores são mais afetadas. Dor nas costas pode estar presente.

As articulações podem tornar-se inchadas e deformadas quando a inflamação é crônica. A artrite psoriática afeta as articulações assimetricamente (um lado do corpo mais intensamente do que o outro), mais do que a artrite reumatoide e envolve menos articulações. Tendões ou ligamentos podem ficar inflamados nos locais em que se fixam aos ossos (chamado entesite). Algumas pessoas com artrite psoriática também têm fibromialgia, que causa dor muscular, rigidez articular e fadiga.

A erupção cutânea da psoríase pode aparecer antes ou depois da artrite se desenvolver. Às vezes, a erupção não é notada porque ela está escondida no couro cabeludo, umbigo ou dobras da pele, como entre a parte de trás das nádegas e coxa. Os sintomas da pele e articulações, às vezes, aparecem e desaparecem juntos, outras vezes não. Às vezes, os sintomas da pele são mais graves do que os sintomas das articulações e, às vezes, os sintomas articulares são mais graves.