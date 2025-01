Tendões e bursas

Os tendões são cordões de tecido conjuntivo resistentes compostos principalmente por uma proteína rígida, chamada colágeno. Os tendões ligam firmemente as extremidades dos músculos aos ossos. Eles estão, muitas vezes, localizados no interior de bainhas, que são lubrificadas para permitir que os tendões se movam sem atrito.

As bursas são pequenos sacos cheios de líquido que podem estar sob um tendão, amortecendo-o e protegendo-o de uma lesão. As bursas também fornecem amortecimento extra para estruturas adjacentes, que, na sua ausência, poderiam se esfregar umas contra as outras, causando desgaste e dilaceração – por exemplo, entre um osso e um ligamento ou entre uma saliência óssea e a pele sobrejacente (como nos cotovelos, joelhos ou região dos ombros).

Músculos e outros tecidos do sistema musculoesquelético