Ligamentos são cordões fibrosos resistentes compostos por tecido conjuntivo que contém fibras elásticas e de colágeno. As fibras elásticas permitem que os ligamentos se alonguem até certo ponto. Os ligamentos ficam ao redor das articulações e as mantêm juntas. Eles ajudam a fortalecer e estabilizar as articulações, permitindo movimentos somente em determinadas direções. Os ligamentos também ligam um osso ao outro (como no interior do joelho).

Músculos e outros tecidos do sistema musculoesquelético