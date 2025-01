Introdução à biologia do sistema musculoesquelético

Considerações gerais sobre o s... Vídeo

O sistema musculoesquelético dá forma, estabilidade e movimento ao corpo humano. Ele é constituído pelos ossos (que formam o esqueleto), músculos, tendões, ligamentos, articulações, cartilagem e outros tecidos conjuntivos do corpo. O termo “tecido conjuntivo” é usado para descrever o tecido que suporta e liga tecidos e órgãos entre si. É composto, essencialmente, por colágeno e fibras elásticas, que são compostas por diferentes proteínas.

O sistema musculoesquelético sofre muitas mudanças conforme as pessoas envelhecem ( see page Efeitos do envelhecimento no sistema musculoesquelético).