Articulações são as junções entre dois ou mais ossos. Algumas articulações normalmente não se movem, como as localizadas entre as placas do crânio. Outras articulações permitem uma ampla e complexa gama de movimentos.

A configuração de uma articulação determina o grau e o sentido do movimento possível. Por exemplo, as articulações do ombro, que têm um formato de esfera e soquete, permitem rotações para dentro e para fora, bem como os movimentos dos braços para frente, para trás e para os lados. As articulações dobradiças dos joelhos, dedos das mãos e dedos dos pés permitem apenas dobrar (flexão) e abrir (extensão) os dedos.

Articulação do ombro Vídeo

Os componentes das articulações proporcionam estabilidade e reduzem o risco de danos por uso constante. Em uma articulação, as extremidades dos ossos são cobertas por cartilagem. Cartilagem é um tecido liso, resistente, elástico e protetor composto por colágeno, água e proteoglicanos que reduz o atrito durante o movimento das articulações. (O colágeno é um tecido fibroso resistente e os proteoglicanos são substâncias que ajudam a dar resistência à cartilagem.)

As articulações também têm um revestimento (tecido sinovial) que as envolve para formar a cápsula articular. As células do tecido sinovial produzem uma pequena quantidade de líquido claro (líquido sinovial) que nutre a cartilagem e reduz ainda mais o atrito, facilitando o movimento.

Dentro do joelho