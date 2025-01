Radioterapia para câncer

A radiação é uma forma de energia intensa gerada por uma substância radioativa, como o cobalto, ou por equipamento especializado, como um acelerador de partículas atômicas (linear).

A radiação mata preferencialmente células que se dividem rapidamente e células com dificuldade para reparar seu DNA. As células cancerosas dividem-se com mais frequência do que as normais, e muitas vezes não conseguem reparar o dano causado pela radiação. Portanto, é mais provável que as células cancerígenas sejam destruídas pela radiação do que as normais. No entanto, as células cancerígenas diferem na facilidade com que são destruídas pela radiação. Algumas células são bem resistentes e o tratamento com radiação não é eficaz.

(Consulte também Princípios do tratamento do câncer.)

Tipos de radioterapia A forma mais comum de radioterapia usada no tratamento do câncer é Radiação de feixe externo Outra forma de radioterapia é Radioterapia interna As substâncias radioativas também podem ser fixadas a proteínas chamadas anticorpos monoclonais, que buscam as células cancerosas e se fixam a elas. O material radioativo fixado ao anticorpo concentra-se nas células cancerígenas e as destrói. Radioterapia externa Na radioterapia, um feixe de raios gama ou raios-X, partículas alfa ou elétrons é direcionado para o câncer. Radiocirurgia é um tipo de radioterapia na qual são usados feixes de radiação muito focados. Existem vários tipos de radiação de feixe externo, incluindo Radioterapia conformacional tridimensional (3D-CRT)

Radioterapia de intensidade modulada (IMRT)

Radioterapia guiada por imagem (IGRT)

Tomoterapia

Radiocirurgia estereotáxica

Radioterapia estereotáxica corporal

Radioterapia com feixes de prótons

Radioterapia com feixes de elétrons Todos os tipos de radiação externa são focados na área ou órgão do corpo em particular, que contém o câncer. Para evitar a superexposição do tecido normal, vários caminhos de feixe são usados, e os tecidos circundantes são protegidos o máximo possível. Radioterapia conformacional tridimensional permite que os médicos administrem um feixe preciso de radiação que pode ser moldado segundo os contornos do tumor. Radioterapia de intensidade modulada usa muitos dispositivos para moldar o feixe de radiação e administrar uma dose de radiação. Como são muitos dispositivos moldando o feixe de radiação, os médicos podem controlar, com maior precisão, a quantidade de radiação administrada em regiões específicas do tumor, permitindo uma maior proteção para os tecidos saudáveis próximos. Na radioterapia guiada por imagem, exames de imagem como tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) são realizados durante o tratamento radioterápico. Essas imagens permitem que os médicos detectem alterações no tamanho ou na localização do tumor durante o tratamento e permitem que se ajuste a posição da pessoa ou a dose de radiação durante o tratamento. Tomoterapia é uma combinação de terapia guiada por imagem e IMRT. A tomoterapia é administrada por uma máquina que combina um scanner de TC e um acelerador linear. Essa máquina é capaz de obter imagens muito detalhadas do tumor, permitindo o direcionamento bem preciso do feixe de radiação. Radiocirurgia estereotáxica é usada para administrar doses muito elevadas de radiação para tumores muito pequenos. Ela pode ser usada apenas em tumores pequenos com bordas muito nítidas, por isso costuma ser usada para tumores no cérebro e medula espinhal. A radiocirurgia estereotáxica requer que a pessoa seja mantida em uma posição bastante precisa durante o tratamento. Portanto, são usadas estruturas especiais para segurar a cabeça e outros dispositivos de posicionamento. Radioterapia estereotáxica corporal usa menores regiões de tratamento (campos de radiação) e doses mais altas de radioterapia do que a radioterapia conformacional tridimensional. Ela é usada para tratar tumores pequenos localizados fora do cérebro e da medula espinhal. Radioterapia com feixes de prótons, que pode ser direcionada para uma área muito específica, é eficaz no tratamento de certos tumores em áreas nas quais lesões aos tecidos normais são especialmente preocupantes, como olhos, cérebro, próstata ou medula espinhal. Radioterapia com feixes de elétrons é usada para tratar tumores perto da superfície do corpo, como cânceres de pele. A escolha da técnica muitas vezes depende da localização do tumor. Radioterapia de intensidade mo... Vídeo A radioterapia de feixe externo é dada em série de doses igualmente divididas em um período prolongado de tempo. Esse método aumenta os efeitos letais da radioterapia sobre as células tumorais, enquanto diminui os efeitos tóxicos da radiação sobre as células normais. Os efeitos tóxicos são diminuídos porque as células normais conseguem reparar a si mesmas rapidamente entre doses, enquanto as células do câncer não conseguem. Geralmente, uma pessoa recebe doses diárias de radiação por um período de 6 a 8 semanas. Para assegurar que a mesma área seja tratada a cada vez, a pessoa é precisamente posicionada usando moldes de espuma ou outros dispositivos. Radioterapia interna Em outras estratégias de radioterapia, uma substância radioativa pode ser injetada na veia para chegar ao câncer (por exemplo, iodo radioativo utilizado no tratamento do câncer da tireoide). Às vezes, uma substância radioativa é ligada a um anticorpo monoclonal (um anticorpo fabricado em laboratório) que é projetado para aderir diretamente às células cancerosas. Em outra técnica, as pessoas podem engolir a substância radioativa. Braquiterapia utiliza pequenos pellets (“sementes”) de material radioativo colocados diretamente no câncer (por exemplo, paládio radioativo usado para câncer de próstata). Esses implantes fornecem radiação intensa no câncer, mas pouca radiação alcança os tecidos circundantes. Os implantes contêm substâncias radioativas de curta duração que param a produção de radiação após um período de tempo.

Usos para radioterapia A radioterapia desempenha um papel essencial na cura de muitos cânceres, incluindo linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin em estágio inicial, câncer de células escamosas da cabeça e do pescoço, seminoma (um câncer testicular), câncer de próstata, câncer de mama em estado inicial, algumas formas de câncer do pulmão de células não pequenas e o meduloblastoma (um tumor do cérebro ou da medula espinhal). Nos cânceres da laringe e da próstata em estágio inicial, o índice de cura é praticamente o mesmo com radioterapia e com cirurgia. Por vezes, a radioterapia é combinada com outras formas de tratamento. Certos tipos de agentes quimioterápicos, como a cisplatina, aumentam a eficácia da radioterapia e esses medicamentos podem ser dados com tratamentos de radiação. A radioterapia pode reduzir sintomas quando uma cura não é possível, como para metástases ósseas no mieloma múltiplo e em tumores dolorosos em pessoas com cânceres avançados do pulmão, do esôfago, de cabeça e pescoço e do estômago. Ao reduzir temporariamente o volume dos tumores, a radioterapia pode aliviar os sintomas causados pela propagação do câncer para os ossos ou cérebro.