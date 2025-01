Quimioterapia e outros tratamentos sistêmicos contra o câncer

A quimioterapia envolve a utilização de fármacos para destruir células cancerosas. Embora um medicamento ideal destruísse as células cancerosas sem danificar as normais, a maioria dos medicamentos não são seletivos assim. Em vez disso, os medicamentos são concebidos para infligir mais danos às células cancerosas do que às células normais, geralmente ao usar agentes que afetam a habilidade de uma célula de crescer. O crescimento descontrolado e rápido é característico de células cancerosas. Porém, como as células normais também precisam crescer e algumas crescem muito rapidamente (como aquelas na medula óssea e no revestimento da boca e intestino), todos os agentes quimioterápicos afetam as células normais e causam efeitos colaterais.

A quimioterapia é usada para curar o câncer. Ela também pode diminuir o risco de o câncer retornar, retardar o crescimento de um câncer ou encolher tumores que estão causando dor ou outros problemas.

Embora um único agente quimioterápico possa ser eficaz contra certos tipos de câncer, muitas vezes os médicos administram vários agentes quimioterápicos com diferentes efeitos ao mesmo tempo (quimioterapia combinada).

Os planos de tratamento quimioterápico variam com base no tipo e na extensão de um tumor. Os medicamentos são geralmente administrados em intervalos específicos separados por períodos de repouso projetados para permitir que as pessoas se recuperem de quaisquer efeitos colaterais. Dependendo da resposta ao tratamento, outro curso de quimioterapia pode ser necessário. Em alguns casos, dependendo da resposta ao tratamento, pode ser administrada alguma quimioterapia indefinidamente para diminuir o risco de recorrência tumoral.