Princípios do tratamento do câncer

O tratamento do câncer é um dos aspectos mais complexos dos cuidados médicos. Requer o trabalho de equipe formada por médicos de diferentes especialidades (por exemplo, clínicos gerais, ginecologistas ou outros especialistas, oncologistas médicos, radioterapeutas, cirurgiões e patologistas), e muitos outros tipos de profissionais de saúde (como enfermeiros, radioterapeutas, fisioterapeutas, assistentes sociais e farmacêuticos).

O planejamento do tratamento considera o tipo de câncer, incluindo sua localização, o tipo das células cancerosas, seu estágio (seu tamanho e o quanto se espalhou), seu grau (quão diferentes as células são das células não cancerosas) e suas características genéticas, bem como as características específicas da pessoa sendo tratada.

As decisões de tratamento também levam outros fatores em conta, incluindo

A probabilidade de cura ou de prolongamento da vida quando a cura não for possível

Os efeitos do tratamento sobre os sintomas

Os efeitos colaterais do tratamento

Os desejos da pessoa

As pessoas submetidas a tratamento de câncer esperam o melhor resultado e uma longa sobrevida, com a mais alta qualidade de vida. No entanto, as pessoas têm de compreender os riscos envolvidos com o tratamento. Elas devem conversar com todos os seus médicos sobre seus desejos e devem participar das decisões sobre o tratamento (e elaborar instruções prévias por escrito).

Quando o diagnóstico de câncer é definido pela primeira vez, os principais objetivos do tratamento serão remover o câncer completamente, se possível (com um único tratamento ou através de uma combinação de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, transplante de células hematopoiéticas e, às vezes, outros tratamentos contra o câncer). O tratamento às vezes também tem o objetivo de eliminar células cancerosas em outras partes do corpo, mesmo quando não houver nenhum sinal dessas células.

Como os tratamentos são complexos, abordagens específicas, denominadas protocolos de tratamento, foram desenvolvidas para assegurar que os pacientes recebam o cuidado mais seguro e eficaz. Os protocolos de tratamento asseguram que as pessoas recebam uma abordagem padrão derivada de cuidadosos experimentos científicos. Os protocolos são geralmente desenvolvidos e refinados por meio de estudos clínicos. Um estudo clínico permite que médicos comparem novos medicamentos e combinações de tratamento com tratamentos padronizados, para determinar se novos tratamentos são mais eficazes. Muitas vezes, as pessoas com câncer têm a oportunidade de participar de um estudo, mas nem todas as pessoas com câncer são elegíveis para um estudo clínico.

Resposta ao tratamento contra o câncer Uma resposta completa (remissão) ocorre quando um câncer desaparece durante qualquer período depois do tratamento. Os médicos monitoram regularmente as pessoas que estão sendo ou foram tratadas para câncer. Isso geralmente consiste em exames de imagem e/ou exames laboratoriais para monitorar a resposta do câncer ao tratamento e para identificar rapidamente se o câncer voltar. Alguns cânceres produzem proteínas que são detectáveis na corrente sanguínea. Essas substâncias são chamadas biomarcadores tumorais. Um exemplo é o antígeno específico da próstata (PSA). Os níveis de PSA aumentam em homens com câncer da próstata. A maioria dos biomarcadores tumorais não é suficientemente específica para serem úteis na triagem de câncer (detecção de um câncer antes de a pessoa desenvolver sintomas) ou no diagnóstico de câncer, porque várias doenças além do câncer podem causar o aparecimento dessas substâncias no sangue. Porém, os biomarcadores tumorais (tais como o PSA e o antígeno do câncer [CA] 125 para câncer ovariano) podem ajudar os médicos a avaliar a resposta da pessoa ao tratamento. Se o biomarcador tumoral estava presente antes do tratamento, mas desaparece do sangue depois do tratamento, a terapia foi provavelmente eficaz. Se o biomarcador tumoral desaparecer depois do tratamento, mas reaparecer mais tarde, o câncer possivelmente reapareceu. A cura é obviamente o melhor dos resultados. Uma cura significa que todas as evidências de câncer desapareceram e não reincidem em um longo período de observação. Com algumas formas de câncer, os médicos consideram as pessoas curadas se elas permanecerem sem a doença por 5 anos, no mínimo. Com outras formas, é necessário um período mais longo antes que a pessoa seja considerada curada. Com uma resposta parcial, o tamanho ou extensão de um câncer (por exemplo, como visto em exames de imagem, como estudos de raios X, tomografia computadorizada [TC] e tomografia de emissão de prótons [PET]), é reduzido em mais da metade, embora permaneça visível em exames de imagem. Com uma resposta parcial, a pessoa geralmente tem menos sintomas e pode ter sua vida prolongada, embora o câncer cresça novamente na maioria dos casos. A duração da resposta é medida do momento da resposta parcial até o momento em que o câncer volta a crescer ou a se disseminar. Em algumas pessoas, o tratamento não leva a uma resposta completa ou parcial, mas o câncer pode não crescer ou não se espalhar, e a pessoa pode não apresentar sintomas novos por um longo período de tempo. Esta resposta é considerada benéfica. Na resposta menos bem-sucedida, o tumor continua a aumentar de tamanho ou novos locais da doença aparecem, apesar do tratamento. Recidiva ocorre quando um câncer que tenha desaparecido completamente volta a aparecer. A sobrevida livre de doença é o intervalo entre o momento do desaparecimento completo do câncer e seu retorno. O intervalo sem progressão é o tempo desde o início do tratamento até a progressão do câncer. O tempo total de sobrevida é o intervalo entre o diagnóstico de câncer ou início de terapia até o momento da morte. Alguns tipos de câncer, como cânceres da mama ou linfomas (tumores dos linfonodos), são chamados responsivos porque respondem bem à quimio ou radioterapia. Outros cânceres, como cânceres pancreáticos ou cerebrais, são chamados resistentes porque a maioria não responde à quimio ou radioterapia. Alguns tumores, como muitos tumores no trato intestinal e pulmões, costumam responder à quimioterapia, mas depois se tornam resistentes. Cânceres metastáticos (cânceres que se disseminaram para outros locais) são, em grande parte, incuráveis.

Cuidados de apoio Mesmo quando a cura é impossível, os sintomas de câncer podem ser, muitas vezes, aliviados com um tratamento que melhore a qualidade de vida e a sobrevida (terapia paliativa). Por exemplo, se um tumor não puder ser extraído cirurgicamente, a radiação do tumor pode diminuir seu tamanho, reduzindo temporariamente a dor e outros sintomas na proximidade do tumor (sintomas locais).