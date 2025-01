Imunoterapia para o câncer

Células T são células do sistema imunológico capazes de reconhecer e destruir células estranhas. Nessa forma de tratamento do câncer, as células T são removidas do sangue de uma pessoa com câncer. Em seguida, no laboratório, os médicos modificam essas células T geneticamente para que reconheçam e ataquem as células cancerosas daquela pessoa. Em seguida, eles devolvem as células T modificadas à pessoa. O exemplo mais comum dessa estratégia é chamado de receptor de antígeno quimérico de células T (CAR). As células T CAR podem ser uma terapia eficaz em pessoas com leucemia linfoblástica aguda, linfomas de células B e mieloma múltiplo.

Técnicas relacionadas envolvem o crescimento das células T extraídas em laboratório e sua ativação pela exposição a certas substâncias (citocinas) que expandem seus números e potencialmente aumentam sua capacidade de matar células cancerosas quando reinfundidas.