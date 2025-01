Dieta e câncer

Os antioxidantes, como as vitaminas C e E e betacaroteno (vitamina A), são parte de uma dieta bem balanceada. Porém, os estudos não mostram evidências de que tomar estes suplementos com esses antioxidantes diminua o risco de câncer. Há alguma evidência de que tomar altas doses de suplementos de betacaroteno ou vitamina E pode aumentar o risco de certos tipos de câncer.