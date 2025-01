Cirurgia de câncer

A cirurgia é uma forma tradicional de tratamento do câncer. É mais eficaz na eliminação da maioria dos tipos de câncer antes de ter se espalhado para os gânglios linfáticos ou locais distantes (metástase). A cirurgia pode ser utilizada como tratamento único ou em combinação com outros tratamentos, como radioterapia e quimioterapia (consulte também Princípios do tratamento do câncer). Os médicos podem administrar esses outros tratamentos:

Antes da cirurgia (terapia neoadjuvante) para reduzir o tamanho do tumor antes da cirurgia

Após a cirurgia (terapia adjuvante) para garantir a eliminação do máximo possível de células cancerosas

Se o câncer não tiver desenvolvido metástases, a cirurgia pode curar a pessoa. Porém, não é sempre possível ter certeza antes da cirurgia se o câncer se espalhou ou não. Durante a cirurgia, os médicos muitas vezes removem linfonodos próximos ao tumor (linfonodos sentinela) para ver se o câncer se espalhou para eles. Se isso ocorreu, a pessoa pode ter risco elevado de recorrência do câncer e pode precisar receber quimioterapia ou radioterapia após a cirurgia para evitar uma recorrência.

A cirurgia não é o tratamento preferido para todos os cânceres em estágio inicial. Alguns cânceres crescem em locais inacessíveis. Em outros casos, a extração do câncer pode requerer a remoção de um órgão necessário, ou a cirurgia pode incapacitar a função de um órgão. Nesses casos, radioterapia com ou sem quimioterapia pode ser preferível.

A cirurgia não é o tratamento principal quando um câncer tem metástases. No entanto, às vezes, a cirurgia é usada para reduzir o tamanho do tumor (um procedimento chamado citorredução), para aumentar a eficiência da radioterapia e da quimioterapia. Uma cirurgia também pode ser feita para aliviar sintomas, como dor intensa ou náuseas ou vômitos causados quando um tumor bloqueia (obstrui) o intestino (cirurgia paliativa). Remover cirurgicamente as metástases raramente resulta em cura, porque é difícil encontrar todos os tumores. Tumores que permanecem geralmente continuam a crescer. Porém, em certos cânceres (como no câncer de células renais) com um número muito pequeno de metástases, particularmente para o fígado, cérebro ou pulmões, a remoção cirúrgica das metástases pode ser benéfica.

Após a remoção de um tumor, pode ser necessária uma cirurgia adicional para melhorar o conforto da pessoa ou sua qualidade de vida (por exemplo, reconstrução da mama após uma mastectomia).