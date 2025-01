Triagem para câncer

Exames de triagem são usados para detectar uma doença antes da ocorrência de sintomas. Os exames de triagem geralmente não são definitivos. Os resultados são confirmados ou invalidados com mais exames e testes.

Os exames diagnósticos são realizados quando o médico suspeita que a pessoa tem câncer (consulte também Diagnóstico de câncer).

Alguma triagem é realizada como parte dos exames físicos de rotina. Os médicos realizam exames que podem indicar a presença de câncer de tireoide, cavidade oral, pele, gânglios linfáticos, testículos, próstata, colo do útero e ovários.

Os médicos determinam se uma pessoa em particular corre risco maior de ter câncer, devido à idade, sexo, histórico familiar, antecedentes ou fatores de estilo de vida, antes de escolherem fazer os exames de detecção. A Sociedade Americana do Câncer (American Cancer Society) forneceu as diretrizes de triagem do câncer que são amplamente usadas. Outros grupos também desenvolveram diretrizes de triagem. Por vezes, as recomendações variam entre os diferentes grupos, dependendo de como os especialistas de cada grupo ponderam a força relativa e a importância científica disponível.

Embora exames preventivos possam ajudar a salvar vidas, seus resultados podem ser falsamente positivos ou falsamente negativos:

Resultados falso-positivos: Resultados que sugerem a presença de um câncer quando, na realidade, não é câncer

Resultados falso-negativos: Resultados que não mostram nenhum sinal de um câncer que, na verdade, está presente

Os resultados falsos-positivos podem criar estresse psicológico desnecessário e podem levar à realização de outros exames invasivos ou caros. Resultados falso-negativos podem dar uma falsa sensação de segurança, mesmo que a pessoa tenha um câncer. Por essas razões, há somente um pequeno número de exames de detecção que são considerados confiáveis o suficiente para os médicos usarem rotineiramente.

Exames preventivos amplamente utilizados nas mulheres são o exame de Papanicolau e o teste para subtipos de alto risco do papilomavírus humano (HPV) para detectar câncer do colo do útero e a mamografia para detectar câncer da mama. Testes de triagem para câncer de mama e de colo do útero fornecem resultados satisfatórios na diminuição dos índices de morte por esses cânceres em algumas faixas etárias. No entanto, nem todos os cânceres de mama descobertos por meio de exames preventivos causarão problemas ao longo da vida da pessoa.

Nos homens, níveis de antígeno específico da próstata (PSA) no sangue podem ser usados para triagem para câncer de próstata. Os níveis de PSA são frequentemente altos nos homens que têm câncer da próstata, mas também nos homens que apresentam um crescimento não canceroso (benigno) da próstata. Como tal, o principal inconveniente da sua utilização como teste de detecção é o número elevado de resultados falsos-positivos que geralmente levam à realização de exames mais invasivos, como a biópsia da próstata. Os médicos também sabem que nem todos os cânceres de próstata encontrados na biópsia causarão problemas ao longo da vida da pessoa. Ainda não foi possível determinar se o teste de PSA deve ser utilizado sistematicamente para detectar o câncer da próstata, com recomendações variadas de diferentes grupos. Homens devem conversar com seus médicos sobre o teste de PSA.

Vários exames podem ser utilizados para detectar a presença de câncer de cólon. As pessoas devem discutir qual exame usar com o seu médico. Um teste de triagem comum para câncer do cólon envolve a pesquisa de sangue nas fezes, que não pode ser visto a olho nu (sangue oculto). Descobrir sangue oculto nas fezes é um indício de que existe algo errado em algum lugar do aparelho digestivo. O problema pode ser um câncer, embora inúmeras doenças, como úlceras, hemorroidas e vasos sanguíneos anormais nas paredes intestinais, também podem causar o vazamento de pequenas quantidades de sangue nas fezes. Além disso, tomar aspirina ou outro fármaco anti-inflamatório não esteroide (AINE) ou até mesmo comer carne vermelha, pode causar temporariamente um resultado positivo no teste. Outro exame verifica se há DNA anormal nas fezes proveniente de um câncer de cólon. Procedimentos ambulatoriais, como sigmoidoscopia, colonoscopia e um tipo especial de tomografia computadorizada (CT) do cólon (colonografia TC) são também frequentemente usados para detecção de câncer do cólon.

A triagem para o câncer de pulmão com tomografia computadorizada de pulmão está disponível para pessoas entre 50 e 80 anos que fumam atualmente ou pararam de fumar, mas têm um histórico de tabagismo de pelo menos 20 maços/ano. Os riscos e benefícios da triagem para câncer de pulmão devem ser discutidos com o médico.

Por vezes o autoexame de rotina para sinais de câncer tem sido recomendado. No entanto, exceto possivelmente no caso do câncer testicular, não foi comprovado que a triagem com o autoexame em casa seja eficaz na identificação de câncer. Portanto, mesmo que as pessoas façam exames em casa, é importante também seguir as recomendações para testes de triagem.

Alguns testes de triagem podem ser realizados em casa, como a pesquisa de sangue nas fezes, colocando uma pequena quantidade de fezes em um cartão especial e enviando por mala direta para um laboratório para ser processado. Um resultado anormal deve resultar em uma visita ao médico para confirmação.

Os biomarcadores tumorais são substâncias secretadas na corrente sanguínea por certos tumores. Inicialmente, se pensou que medir os níveis desses biomarcadores seria uma excelente maneira de triar o câncer em pessoas que não apresentam sintomas. No entanto, os biomarcadores tumorais estão muitas vezes presentes no sangue de pessoas sem câncer. A descoberta de um biomarcador tumoral não significa necessariamente que uma pessoa tenha câncer, e biomarcadores tumorais possuem uma função muito limitada na detecção de câncer.

Tabela Recomendações para detecção do câncer* Tabela