Sintomas de câncer

No início, o câncer pode sangrar levemente, porque seus vasos sanguíneos são frágeis. Posteriormente, quando o câncer aumenta de tamanho e invade os tecidos circundantes, pode invadir um vaso sanguíneo próximo e causar hemorragia. O sangramento pode ser leve e indetectável ou detectável somente com testes. Isto acontece, frequentemente, no estágio precoce do câncer do cólon. A hemorragia pode ser mais significativa, até abundante e até potencialmente fatal, sobretudo no câncer avançado.

O local do câncer determina o local da hemorragia. Um tumor canceroso em qualquer parte do aparelho digestivo pode causar sangue nas fezes. Um câncer em qualquer parte das vias urinárias pode causar sangue na urina. Outros cânceres podem sangrar em áreas internas do corpo. A hemorragia nos pulmões pode provocar tosse e a eliminação de sangue.